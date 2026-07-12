Скончался бывший эмир Катара, в стране объявлен 4-дневный траур

Бывший эмир Катара, отец действующего главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. В связи с кончиной покойного в стране объявлен четырехдневный официальный траур. Об этом сообщили местные официальные источники.

Сообщается, что с 13 июля по всему Катару пройдут траурные мероприятия. В связи с этим деятельность государственных учреждений и ряда общественных организаций временно приостановлена, а государственные флаги приспущены.

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром в 1995–2013 годах и признан одним из государственных деятелей, внесших огромный вклад в современное развитие страны.

В период его правления экономика Катара стремительно развивалась, увеличились объемы международных инвестиций, и страна стала одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа. Вместе с тем значительно вырос международный политический и экономический авторитет Катара.

Во время правления бывшего эмира в 1996 году была основана информационная сеть Al Jazeera. Впоследствии этот телеканал стал одним из самых влиятельных средств массовой информации в мире. Также в 2004 году была принята первая постоянная Конституция страны, создавшая правовую основу для участия женщин в местных выборах.

В 2013 году шейх Хамад добровольно передал власть своему сыну шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Это решение было оценено как одно из редких политических событий в истории стран Персидского залива.

Сегодня Катар широко известен своим активным участием на международной арене, лидерством в энергетической сфере и как страна, принявшая чемпионат мира по футболу 2022 года.