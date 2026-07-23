Конго в тисках эпидемии Эболы: около 3 миллионов детей под угрозой

На востоке Демократической Республики Конго эпидемия Эболы становится все более серьезной угрозой для детей. По данным ЮНИСЕФ, число заболевших достигло почти 1000 человек, а около 3 миллионов несовершеннолетних проживают в зонах повышенного риска.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что в Итури есть дети, потерявшие из-за Эболы одного или обоих родителей. По состоянию на 19 июня дети и подростки составляли около 15 процентов от общего числа подтвержденных случаев заболевания. Более 25 процентов умерших также относятся к этой возрастной категории.

Вероятность летального исхода от болезни у детей и подростков почти в два раза выше, чем у взрослых. Основными очагами остаются Монгбвалу, Рвампара и Буния. Случаи заболевания также зафиксированы в Северном и Южном Киву.

В Итури 135 детей, оставшихся без попечения родителей, получили психологическую помощь, социальные услуги и альтернативный уход. В лечебном центре работает специальный детский сад для малышей, разлученных с родителями, ожидается открытие еще двух подобных центров. Эпидемия также лишает некоторых детей доступа к школе, медицинской помощи, продовольствию, чистой воде и санитарным услугам. Эта ситуация еще больше осложняет их повседневную жизнь.