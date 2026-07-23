В мире технологий усиливается тенденция к отказу от избыточных функций и стремлению к цифровому минимализму. С этой целью компания Лигхт объявила полные технические характеристики своего нового продукта — современного кнопочного телефона-раскладушки под названием Лигхт Флип. Устройство предназначено для пользователей, которые ценят простоту, но не хотят отказываться от мощности современных смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Примечательно, что над новым устройством работали Тан Кайвэй, один из инженеров, создавших легендарный Моторола Разр, и Джо Холлиер. По данным иксбт.ком, хотя Лигхт Флип внешне напоминает классические кнопочные телефоны, его внутренние возможности могут конкурировать со многими современными бюджетными смартфонами. Устройство оценивается в 300 долларов США.

Технические возможности и характеристики дисплея

Корпус Лигхт Флип выполнен из высококачественного пластика и защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП54. В сложенном состоянии устройство имеет размеры 110 кс 58 кс 19 мм и весит всего 160 граммов. Это делает его компактным и очень удобным гаджетом для повседневного использования.

Телефон оснащен 2,8-дюймовым матовым ОЛЭД-экраном. Этот дисплей с разрешением 480 кс 640 пикселей способен четко отображать изображения даже под прямыми солнечными лучами. Минималистичный интерфейс помогает избавить пользователя от потока социальных сетей и бесконечных уведомлений, однако технически устройство довольно мощное.

Внутренняя мощность уровня смартфона

Хотя это кнопочный телефон, его «начинка» удивительно мощная:

процессор MediaTek МТ8873;

6 GB оперативной памяти (RAM);

128 GB встроенной памяти;

основная камера 50 Мп и фронтальная камера 12 Мп;

аккумулятор емкостью 1800 mAh.

Кроме того, устройство оснащено стереодинамиками для качественного звука, современным интерфейсом USB-C 2.0 и технологией Bluetooth 5.0. Отдельного внимания заслуживает сохранение традиционного 3,5 мм разъема для наушников, что порадует меломанов.

В последние годы интерес к цифровому детоксу и минимализму растет и на рынке Узбекистана. Такие устройства, как Лигхт Флип, могут стать отличной альтернативой для деловых людей, уставших от основного смартфона, но нуждающихся в качественной связи, хорошей камере и быстрой работе системы. Хотя точные сроки глобальных продаж и появления устройства в нашем регионе пока не определены, его концепция вызывает большой интерес среди любителей технологий.