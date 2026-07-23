По мере того как автомобильная промышленность стремительно электрифицируется, перед производителями встала серьезная проблема: как сделать бесшумные и тяжелые электромобили интересными и управляемыми для водителя? Одним из основных решений в этом вопросе называют систему «торкуе векторинг» (распределение крутящего момента). Хотя эта технология существовала и в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, именно в эпоху электромобилей она вышла на новый уровень. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Согласно анализу издания Иксбт.ком, торкуе векторинг играет решающую роль в повышении динамики и управляемости электромобилей. Если в традиционных автомобилях эта система реализовывалась через тормозные механизмы или сложные дифференциалы, то в электромобилях процесс проходит гораздо проще и эффективнее. Установка отдельного электродвигателя для каждого колеса позволяет направлять мощность в нужную точку за миллисекунды.

Революционные изменения в управлении

Система Торкуе векторинг при входе автомобиля в поворот передает больше мощности на внешние колеса и меньше — на внутренние. Это сокращает радиус поворота и предотвращает «ундерстир» (снос передней оси). В результате такие модели с тяжелыми аккумуляторами, как Tesla Model 3 или Porsche Taycan, ведут себя гораздо проворнее относительно своего веса.

Элементы этой технологии можно увидеть и в популярных на рынке Узбекистана моделях, таких как BYD Han или Zeekr 001. Для местных водителей это означает не только скорость, но и безопасность и устойчивость. Особенно на горных дорогах или при влажных погодных условиях торкуе векторинг обеспечивает надежное сцепление автомобиля с дорогой.

Почему это важно именно для электромобилей?

В спорткарах с ДВС водитель получает эмоциональное удовольствие от звука двигателя и механической коробки передач. Электромобили же ускоряются почти бесшумно и плавно. Чтобы сохранить удовольствие от вождения, производители делают упор именно на точность управления. Система Торкуе векторинг дает водителю ощущение управления автомобилем, который идет «как по рельсам».

Преимущества этой технологии включают:

Высокая устойчивость и сохранение скорости в поворотах;

Снижение нагрузки на тормозную систему;

Максимальное улучшение сцепления колес с дорогой;

Больше свободы для водителя при спортивном стиле вождения.

Подводя итог, можно сказать, что торкуе векторинг — это не просто маркетинговый термин, а технологическое решение, гарантирующее, что электромобили не станут скучными. Ожидается, что в будущем эта система станет стандартом даже для электромобилей среднего класса, что выведет общую безопасность на дорогах и культуру вождения на новый уровень.