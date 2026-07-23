Неймар ответил на критику: бразильская звезда в центре скандала из-за покера

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар впервые отреагировал на критику, возникшую вокруг его поведения. Участие футболиста в покерном турнире в то время, когда его клуб «Сантос» проводил важный матч в рамках Южноамериканского кубка, вызвало резкое недовольство болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

34-летний нападающий опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию за покерным столом, оставив к ней короткий комментарий: «Жизнь — это шутка». Этим Неймар показал, что не обращает внимания на негативные высказывания в свой адрес и доволен своим нынешним положением. По сообщению издания Goal.com, этот поступок футболиста вызвал большой резонанс в бразильском футбольном сообществе.

Разрешение клуба и объяснение тренера

В ночь, когда «Сантос» одержал выездную победу над венесуэльским клубом «Универсидад Сентраль» со счетом 4:1, Неймар участвовал в покерном соревновании в Сан-Паулу. Хотя многие расценили это как неуважение к команде, руководство клуба и тренерский штаб заявили, что были в курсе ситуации.

Главный тренер команды Кука на пресс-конференции после победы прояснил ситуацию с отсутствием Неймара на выездном матче. По его словам, поскольку футболист не уходил в отпуск после чемпионата мира, ему было предоставлено время для восстановления физической формы. Тренер предпочел оставить Неймара на базе и готовить его к следующим важным играм, чем брать в долгую и утомительную поездку.

Завершение международной карьеры и новый этап

Неймар недавно объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Это решение было принято после того, как «Селесао» неожиданно уступили Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий, забивший 80 голов в 130 матчах за национальную команду, теперь намерен сосредоточиться на своих клубных обязательствах.

В настоящее время контракт между Неймаром и «Сантосом» действует до декабря. Команде, занимающей 15-е место в чемпионате Бразилии, лидерские качества и голы Неймара необходимы как воздух. Болельщики ждут возвращения звездного футболиста на поле и того, что он выведет команду из нижней части турнирной таблицы.

Ожидается, что в эти выходные Неймар выйдет на поле в матче бразильской Серии А против «Шапекоэнсе». Завершив процесс физического восстановления, нападающий должен усилить атакующую линию своей команды и закрепить успех в плей-офф Южноамериканского кубка.