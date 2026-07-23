Неймар ответил на критику: бразильская звезда в центре скандала из-за покера

·71·Спорт
Неймар ответил на критику: бразильская звезда в центре скандала из-за покера

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар впервые отреагировал на критику, возникшую вокруг его поведения. Участие футболиста в покерном турнире в то время, когда его клуб «Сантос» проводил важный матч в рамках Южноамериканского кубка, вызвало резкое недовольство болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

34-летний нападающий опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию за покерным столом, оставив к ней короткий комментарий: «Жизнь — это шутка». Этим Неймар показал, что не обращает внимания на негативные высказывания в свой адрес и доволен своим нынешним положением. По сообщению издания Goal.com, этот поступок футболиста вызвал большой резонанс в бразильском футбольном сообществе.

Разрешение клуба и объяснение тренера

В ночь, когда «Сантос» одержал выездную победу над венесуэльским клубом «Универсидад Сентраль» со счетом 4:1, Неймар участвовал в покерном соревновании в Сан-Паулу. Хотя многие расценили это как неуважение к команде, руководство клуба и тренерский штаб заявили, что были в курсе ситуации.

Главный тренер команды Кука на пресс-конференции после победы прояснил ситуацию с отсутствием Неймара на выездном матче. По его словам, поскольку футболист не уходил в отпуск после чемпионата мира, ему было предоставлено время для восстановления физической формы. Тренер предпочел оставить Неймара на базе и готовить его к следующим важным играм, чем брать в долгую и утомительную поездку.

Завершение международной карьеры и новый этап

Неймар недавно объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Это решение было принято после того, как «Селесао» неожиданно уступили Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий, забивший 80 голов в 130 матчах за национальную команду, теперь намерен сосредоточиться на своих клубных обязательствах.

В настоящее время контракт между Неймаром и «Сантосом» действует до декабря. Команде, занимающей 15-е место в чемпионате Бразилии, лидерские качества и голы Неймара необходимы как воздух. Болельщики ждут возвращения звездного футболиста на поле и того, что он выведет команду из нижней части турнирной таблицы.

Ожидается, что в эти выходные Неймар выйдет на поле в матче бразильской Серии А против «Шапекоэнсе». Завершив процесс физического восстановления, нападающий должен усилить атакующую линию своей команды и закрепить успех в плей-офф Южноамериканского кубка.

НеймарСантосБразилияФутболТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуБарселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуСегодня, 22:53Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...