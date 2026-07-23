В Японии создали уникальный холодильник для людей

·52·Мир
В Японии создали уникальный холодильник для людей

В Японии разработали уникальное устройство под названием До Хиемон Бокс, предназначенное для быстрого охлаждения человека. Как сообщает Джапан Тодай, эта кабина, внешне напоминающая холодильник, рассчитана только на одного человека и была создана компанией СДРС.

Температура внутри устройства поддерживается на уровне 15 градусов Цельсия. При посадке в кресло охлажденный до 5 градусов воздух направляется на голову, шею и плечи. По заявлению компании, уже через пять минут человек чувствует значительную прохладу, а через 10 минут температура тела снижается, облегчая симптомы тепловой усталости.

До Хиемон Бокс предназначен прежде всего для строительных площадок, заводов, складов и тех, кто работает на открытом воздухе. Устройство имеет три режима воздушного потока и охлаждения. Во избежание переохлаждения аппарат автоматически отключается через 20 минут. Кроме того, он оснащен колесами, что позволяет легко перемещать его с места на место. Устройство работает от электросети и потребляет примерно в два раза меньше энергии, чем портативный кондиционер.

В настоящее время До Хиемон Бокс поступил в продажу в Японии через дистрибьюторов промышленного оборудования. Стоимость стандартной модели установлена на уровне 1,5 миллиона иен (около 9 200 долларов).

Это изобретение было представлено на фоне аномальной жары, наблюдаемой в Японии. В стране для дней, когда температура достигает 40 градусов, используется термин «кокусёби» («жестокий жаркий день»), а для дней, когда температура превышает 35 градусов — «мосёби» («экстремально жаркий день»). 21 июля почти в 300 из 914 точек наблюдения был зафиксирован «мосёби», а в Токио мужчинам рекомендовали приходить на работу в шортах.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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