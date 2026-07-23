Медведь, забравшийся на электрический столб, поразил интернет

В штате Нью-Мексико, США, видео с огромным медведем, застрявшим на вершине линии электропередачи, широко разошлось в социальных сетях, удивив тысячи интернет-пользователей. Ролик с необычным инцидентом в короткие сроки стал вирусным и вызвал бурные обсуждения.

Сообщается, что видео было опубликовано в социальной сети Кс, а позже репостнуто Министерством внутренних дел США. Публикация привлекла внимание десятков тысяч зрителей. Министерство оставило на своей странице ироничный комментарий: «Мы говорили о поддержке энергетического превосходства Америки, но имели в виду не это».

На видео, подлинность которого подтверждена, видно, как медведь в районе Глэдстоун, штат Нью-Мексико, тяжело дыша, крепко держится передними лапами за поперечную металлическую конструкцию на вершине столба, а его задние лапы свисают вниз.

Человек, снявший видео, позвонил в службу 911 и сказал: «Я хочу сообщить, что на вершине электрического столба находится медведь». Диспетчер ответил, что подобные обращения уже поступали: «Мы сообщили об этом в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных, но они сказали, что пока ничего не могут сделать».

Оператор объяснил, что если бы специалисты попытались усыпить медведя с помощью транквилизаторов, существовал высокий риск того, что он упал бы с высоты и погиб. По этой причине безопасное разрешение ситуации оказалось непростой задачей.

Очевидец происшествия Шеннон Малленс рассказала изданию Сторйфул, что увидела эту картину, когда ехала из Нью-Мексико в Оклахому по шоссе 56.

«Сначала мы не могли поверить своим глазам. Поэтому решили развернуться и посмотреть еще раз», — говорит она.

По ее словам, сначала они подумали, что медведь мертв. Однако, приблизившись, поняли, что животное еще живо.

К сожалению, спустя некоторое время медведь погиб. Официальной информации о точных причинах его гибели пока не поступало. Тем не менее, этот случай вызвал большой интерес в социальных сетях и спровоцировал широкие дискуссии о возможностях спасения диких животных.