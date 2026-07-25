Челси близок к трансферу Максанса Лакруа: Марселььььььььь Десайи критикует неожиданное приобретение

·41·Спорт
Челси близок к трансферу Максанса Лакруа: Марселььььььььь Десайи критикует неожиданное приобретение

Лондонский Челси близок к завершению перехода звезды Кристал Пэлас Максанса Лакруа с целью укрепления линии обороны. Данная сделка, оцениваемая в 52 миллиона фунтов стерлингов, реализуется в рамках планов нового главного тренера команды Хаби Алонсо. Однако клубная легенда Марселььььььььь Десайи скептически относится к эффективности этого трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Футбалл Лондон, 26-летний французский защитник уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время должен перебраться на Стэмфорд Бридж. Этот трансфер стал важным поворотным моментом в стратегии Челси под управлением БлуеКо: клуб впервые за последние четыре года тратит крупную сумму на футболиста старше 26 лет.

Проблема нехватки опыта

Бывший капитан Челси Марселььььььььь Десайи, не отрицая мастерства Лакруа, подчеркнул, что команде нужен защитник другого профиля. По его мнению, коллективу сейчас необходим лидер с элитным опытом, способный повести партнеров за собой.

«Действительно ли он тот игрок, который нужен Челси? Я считаю, что команде больше нужен опытный, состоявшийся центральный защитник, способный руководить обороной. Нам необходим настоящий опытный лидер в центре защиты», — отметил Десайи. Легендарный защитник добавил, что клубу следует ориентироваться на футболистов, привыкших к давлению своего уровня.

Тактическая адаптация и достижения

Тем не менее, Десайи признал, что данный трансфер хорошо вписывается в тактику Хаби Алонсо. Алонсо предпочитает играть с тремя центральными защитниками, и Лакруа накопил большой опыт игры именно по такой схеме под руководством Оливера Гласнера в составе Кристал Пэлас.

Прогресс Максанса Лакруа за последние годы вызывает восхищение. Перебравшись в Англию из Вольфсбурга в 2024 году, защитник в минувшем сезоне внес решающий вклад в победу Кристал Пэлас в Кубке Англии и Лиге конференций. Кроме того, он уже успел проявить себя в составе сборной Франции.

В настоящее время болельщики и эксперты Челси спорят о том, сможет ли приход Лакруа решить проблемы в обороне команды. И хотя опасения таких авторитетных фигур, как Десайи, вполне обоснованы, Хаби Алонсо, судя по всему, решил строить свою философию именно вокруг таких исполнителей.

ЧелсиМаксанс ЛакруаТрансферыХаби АлонсоПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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