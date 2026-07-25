Актриса Дилноза Хабибуллаева отметила 26-летие (видео)

Актриса Дилноза Хабибуллаева поделилась с поклонниками радостной новостью на своей странице в социальной сети. Артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте, что сегодня отмечает день рождения.

Оставив к видео подпись «Welcome 26!» («Добро пожаловать, 26!»), актриса дала понять, что встречает новый возраст в отличнном настроении. Таким образом, Дилноза Хабибуллаева отпраздновала свое 26-летие.

Публикация за короткое время привлекла внимание фанатов. В комментариях подписчики искренне поздравляют актрису, желая ей крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и новых достижений.