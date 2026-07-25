В Китае создана революционная флеш-память, работающая на одном электроне

·44·Технологии
В Китае создана революционная флеш-память, работающая на одном электроне

Ученые из Фуданьского университета в Китае представили экспериментальную флеш-память нового поколения, которая может произвести настоящий переворот в мире электроники. Особенность данной технологии заключается в том, что она использует для хранения данных всего один электрон. Если эта разработка выйдет за стены лабораторий, она сможет резко снизить энергопотребление современных гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

В настоящее время для надежного хранения одного бита информации микросхемам требуется примерно 200 тысяч электронов. Столь большое количество необходимо для защиты данных от различных помех и случайной потери. Однако китайские исследователи предложили совершенно новый подход в этом вопросе.

Новая структура на основе графена

Ученым удалось создать двумерную структуру на основе графена. Эта структура позволяет не только удерживать один электрон, но и значительно усиливать его электрический сигнал. Согласно информации иксбт.ком, в ходе экспериментов амплитуда сигнала достигала примерно 0,5 Вольт. Данный показатель в несколько раз выше, чем у других аналогичных экспериментальных разработок.

Новая технология получила название "Гуийи" (Возвращение к единому). Авторы отмечают, что это название было выбрано под вдохновением от метафоры из буддийской философии о том, что крошечное сечино горчицы способно вместить целую гору. Таким образом исследователи продвигают идею хранения огромных объемов информации с помощью минимальных физических носителей.

Коммерциализация и планы на будущее

По словам руководителя проекта, профессора микроэлектроники Чжоу Пэна, до конца текущего года планируется создание компании, которая займется коммерциализацией данной разработки. По расчетам ученого, первые устройства на базе памяти нового типа могут выйти на рынок примерно через пять лет.

Данное исследование является продолжением предыдущих успешных проектов команды. В 2025 году они представили энергонезависимую память под названием ПоКс, а затем разработали платформу Чангйинг, позволяющую объединять двумерные элементы памяти с традиционными кремниевыми микросхемами.

Пока Гуийи остается лишь лабораторным образцом. Прежде чем внедрить его в массовое производство, ученым предстоит решить ряд сложных задач. К ним относятся:

  • Наладка массового производства таких чипов в промышленном масштабе;
  • Доказательство надежности памяти при долгосрочном использовании;
  • Обеспечение стабильности в реальных условиях работы.
Если данная технология будет успешно внедрена, время автономной работы смартфонов и ноутбуков может увеличиться в несколько раз по сравнению с текущим, а энергопотребление дата-центров может снизиться до минимального уровня.

КитайТехнологииФлеш-памятьГрафенМикроэлектроника
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Abror Shuhratov
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