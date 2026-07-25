Почему Амир Хан 7 лет не разговаривал с Джухи Чавлой?

Знаменитый актер Болливуда Амир Хан поделился неожиданными воспоминаниями об отношениях со своей коллегой и партнершей по фильму «Ишқ» Джухи Чавлой. По его словам, несмотря на то, что между двумя актерами возникло разногласие из-за пустяка и они много лет не разговаривали, взаимное уважение и забота друг о друге сохранились.

Как рассказал Амир Хан, конфликт произошел во время съемок фильма «Ишқ».

«Мы поссорились с Джухи во время съемок фильма “Ишқ” из-за какого-то пустяка. Это был очень мелкий вопрос, но во мне проснулся эгоизм. Поэтому я решил больше с ней не разговаривать. Даже во время съемок я держался от нее подальше. Сам не знаю, почему я так поступал.

Если она садилась рядом со мной, я вставал и уходил. Я ни здоровался, ни прощался с Джухи. Общался с ней только на площадке, когда этого требовала работа. Так мы не разговаривали следующие шесть или семь лет», — говорит актер.

Амир Хан отметил, что хотя их общение прервалось на долгие годы, в трудные дни проявилась настоящая дружба.

По словам актера, узнав о его разводе с первой женой Риной, Джухи Чавла лично позвонила ему и предложила встретиться.

«Джухи была близким человеком как для Рины, так и для меня. Она хотела уладить наши разногласия. Она интуитивно чувствовала, что я могу не ответить на ее звонок, но все равно позвонила мне. Эта ситуация меня очень тронула.

Тогда я понял, что настоящая дружба между нами ничуть не пострадала. Хотя мы много лет не разговаривали, мы продолжали заботиться друг о друге», — сказал Амир Хан.

Это признание актера было тепло встречено поклонниками. По мнению многих, эта история в очередной раз доказывает, что настоящая дружба порой способна преодолеть даже период молчания.