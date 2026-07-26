Эскалация войны между США и Ираном и геополитическая ловушка Саудовской Аравии...

Напряженность в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах сотрясает мировой энергетический рынок. Источник: Хути Милитарй Медиа / виа REUTERS.

Эскалация между США и Ираном на Ближнем Востоке вступила в опасную фазу. У Вашингтона нет четкой военной стратегии и конечного «проекта победы» в регионе — главная цель ударов США заключается в том, чтобы наказать Тегеран, запугать его и заставить подчиниться своим условиям. Однако Иран не намерен отступать и стремится дать Вашингтону равный ответ.

Zamin.уз подробно анализирует новый этап противостояния США и Ирана, нефтяной кризис и геостратегические противоречия, с которыми сталкивается Саудовская Аравия.

1. Удар в Баб-эль-Мандебе: хуситы полностью вступили в войну

На фоне напряженности между США и Ираном одно из крупнейших союзников Тегерана в регионе — движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене — полностью присоединилось к войне.

Атака на танкеры: Недавно хуситы нанесли удары по двум нефтяным танкерам, принадлежащим Саудовской Аравии, в Баб-эль-Мандебском проливе. Хотя человеческих жертв удалось избежать, танкеры и перевозимая ими нефть были полностью уничтожены.

Глобальный энергетический кризис: Фактическая блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана и Баб-эль-Мандебского пролива со стороны хуситов нанесли сокрушительный удар по мировой экономике и энергетическому сектору. Цены на нефть резко подскочили, достигнув психологической отметки в 100 долларов за баррель .

Аргументы хуситов: Представители движения объяснили этот шаг тем, что «саудовская сторона не соблюдала введенный порядок», а также назвали его «местью за 12-летнюю войну».

2. Сложный выбор Эр-Рияда: Саудовская Аравия между двух огней

На этот раз Саудовская Аравия воздерживается от проведения военной операции в Йемене. В Эр-Рияде прекрасно осознают, что затяжные войны истощают государства, истощают запасы оружия и в конечном итоге создают неизбежное превосходство для Израиля.

Геополитический смысл: В центре сегодняшней войны между США и Ираном стоит вопрос о гегемонии в регионе. Вашингтон хочет сохранить свое влияние, а Иран стремится разрушить существующий статус-кво. Саудовская Аравия же переживает собственный геостратегический кризис: как чрезмерное усиление Тегерана, так и его полное падение одинаково опасны для Эр-Рияда. Если Иран падет, региональная агрессия Израиля и давление США еще больше возрастут.

Саудовская Аравия и баланс региональных сил

Государство / Сила Позиция и отношение Эр-Рияда Основной геополитический риск США Происходит переход от верного союзничества к многовекторной политике Предательство арабских союзников ради интересов Израиля Израиль Проект «Великого Израиля» и действия в Газе вызывают беспокойство в Эр-Рияде Превращение в единственную военную и политическую силу в регионе ОАЭ Выступают как альтернативный, а иногда и противоборствующий Саудовской Аравии проект Раскол в арабском мире из-за ориентации на Израиль Турция и Катар Рассматриваются как скрытые или явные соперники (например, влияние в Сирии) Проведение Анкарой и Дохой политики, благосклонной к Ирану

3. 30-летняя «ядерная программа» США и саудовская стратегия

Чтобы удержать Саудовскую Аравию в своем лагере, Вашингтон предлагает Эр-Рияду мирную атомную программу сроком на 30 лет. Предусмотрено даже разрешение на проведение работ по обогащению урана на территории Саудовской Аравии.

Этим шагом США стремятся удержать в сфере своего влияния королевство, которое склоняется к многовекторной политике.

Амбиции лидерства: Саудовская Аравия считает себя не просто последователем других, а государством-лидером, за которым идут арабский и исламский миры.

Дефицит воли и ресурсов: Для создания собственного геополитического полюса Саудовской Аравии пока не хватает решимости, полной геополитической свободы и стратегического мышления.

Осторожный наблюдатель: Эр-Рияд не спешит. В момент изменения соотношения сил в мире он остается не инициатором перемен, а тем, кто осторожно пользуется происходящими процессами.

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Напряженность на Ближнем Востоке и потрясения на энергетическом рынке напрямую влияют на всю мировую экономику.

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