Эскалация войны между США и Ираном и геополитическая ловушка Саудовской Аравии...
Напряженность в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах сотрясает мировой энергетический рынок. Источник: Хути Милитарй Медиа / виа REUTERS.
Эскалация между США и Ираном на Ближнем Востоке вступила в опасную фазу. У Вашингтона нет четкой военной стратегии и конечного «проекта победы» в регионе — главная цель ударов США заключается в том, чтобы наказать Тегеран, запугать его и заставить подчиниться своим условиям. Однако Иран не намерен отступать и стремится дать Вашингтону равный ответ.
Zamin.уз подробно анализирует новый этап противостояния США и Ирана, нефтяной кризис и геостратегические противоречия, с которыми сталкивается Саудовская Аравия.
1. Удар в Баб-эль-Мандебе: хуситы полностью вступили в войну
На фоне напряженности между США и Ираном одно из крупнейших союзников Тегерана в регионе — движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене — полностью присоединилось к войне.
Атака на танкеры: Недавно хуситы нанесли удары по двум нефтяным танкерам, принадлежащим Саудовской Аравии, в Баб-эль-Мандебском проливе. Хотя человеческих жертв удалось избежать, танкеры и перевозимая ими нефть были полностью уничтожены.
Глобальный энергетический кризис: Фактическая блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана и Баб-эль-Мандебского пролива со стороны хуситов нанесли сокрушительный удар по мировой экономике и энергетическому сектору. Цены на нефть резко подскочили, достигнув психологической отметки в 100 долларов за баррель.
Аргументы хуситов: Представители движения объяснили этот шаг тем, что «саудовская сторона не соблюдала введенный порядок», а также назвали его «местью за 12-летнюю войну».
2. Сложный выбор Эр-Рияда: Саудовская Аравия между двух огней
На этот раз Саудовская Аравия воздерживается от проведения военной операции в Йемене. В Эр-Рияде прекрасно осознают, что затяжные войны истощают государства, истощают запасы оружия и в конечном итоге создают неизбежное превосходство для Израиля.
Геополитический смысл:
В центре сегодняшней войны между США и Ираном стоит вопрос о гегемонии в регионе. Вашингтон хочет сохранить свое влияние, а Иран стремится разрушить существующий статус-кво. Саудовская Аравия же переживает собственный геостратегический кризис: как чрезмерное усиление Тегерана, так и его полное падение одинаково опасны для Эр-Рияда. Если Иран падет, региональная агрессия Израиля и давление США еще больше возрастут.
Саудовская Аравия и баланс региональных сил
Государство / Сила
Позиция и отношение Эр-Рияда
Основной геополитический риск
США
Происходит переход от верного союзничества к многовекторной политике
Предательство арабских союзников ради интересов Израиля
Израиль
Проект «Великого Израиля» и действия в Газе вызывают беспокойство в Эр-Рияде
Превращение в единственную военную и политическую силу в регионе
ОАЭ
Выступают как альтернативный, а иногда и противоборствующий Саудовской Аравии проект
Раскол в арабском мире из-за ориентации на Израиль
Турция и Катар
Рассматриваются как скрытые или явные соперники (например, влияние в Сирии)
Проведение Анкарой и Дохой политики, благосклонной к Ирану
3. 30-летняя «ядерная программа» США и саудовская стратегия
Чтобы удержать Саудовскую Аравию в своем лагере, Вашингтон предлагает Эр-Рияду мирную атомную программу сроком на 30 лет. Предусмотрено даже разрешение на проведение работ по обогащению урана на территории Саудовской Аравии.
Этим шагом США стремятся удержать в сфере своего влияния королевство, которое склоняется к многовекторной политике.
Амбиции лидерства: Саудовская Аравия считает себя не просто последователем других, а государством-лидером, за которым идут арабский и исламский миры.
Дефицит воли и ресурсов: Для создания собственного геополитического полюса Саудовской Аравии пока не хватает решимости, полной геополитической свободы и стратегического мышления.
Осторожный наблюдатель: Эр-Рияд не спешит. В момент изменения соотношения сил в мире он остается не инициатором перемен, а тем, кто осторожно пользуется происходящими процессами.
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Напряженность на Ближнем Востоке и потрясения на энергетическом рынке напрямую влияют на всю мировую экономику.
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