Гигантский сом весом 50 кг удивил интернет (видео)

В социальных сетях широкое обсуждение вызло видео, на котором несколько человек вытаскивают из воды на берег огромного сома. Авторы публикации утверждают, что вес рыбы составляет примерно 50 килограммов.

Как видно на кадрах, из-за огромного веса рыбы для ее извлечения из воды понадобились совместные усилия 5–6 человек. После нескольких минут попыток им удалось вытащить сома на берег.

Это видео за короткое время набрало тысячи просмотров и вызвало бурные обсуждения среди пользователей соцсетей. Если одни были поражены гигантскими размерами рыбы, то другие интересовались, где именно она была поймана.