SpaceX завершила строительство высочайшей в мире башни Мечазилла на мысе Канаверал

·45·Технологии
SpaceX завершила строительство высочайшей в мире башни Мечазилла на мысе Канаверал

Компания SpaceX под руководством Илона Маска сделала еще один важный шаг на пути к покорению космоса. На стартовой площадке ЛК-37А на мысе Канаверал во Флориде завершился основной этап строительства Мечазилла — гигантской стартовой башни для крупнейшей в истории человечества ракеты Starship. Ожидается, что это сооружение произведет революцию в космической индустрии не только своими размерами, но и технологией механического перехвата ракет в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, строители успешно установили девятый и последний модуль конструкции. На этом вертикальная сборка башни подошла к концу. Джулия Бержерон, запечатлевшая этот процесс, подтвердила, что башня достигла своей проектной высоты. Теперь эта металлическая конструкция стала одним из самых заметных объектов космического центра.

Сооружение, возведенное с помощью самого мощного в мире крана

Обычной техники для строительства башни Мечазилла оказалось недостаточно. Как сообщает издание иксбт.ком, в этом проекте использовался гусеничный кран Лиебхерр ЛР 13000 немецкого производства, считающийся самым мощным в мире. Данная техника обладает грузоподъемностью до 3000 тонн, что позволило с высокой точностью установить тяжелые модули башни.

Строительные работы велись в очень сжатые сроки и с высокими темпами. Хотя основные части башни уже собраны, перед SpaceX все еще стоят сложные технические задачи. Теперь специалистам предстоит установить на башню специальные механические «руки» (чопстикс) и системы обслуживания ракеты. Это оборудование сыграет решающую роль в процессе запуска и повторной посадки системы Starship.

Будущее системы Starship и новые испытания

Как отмечает Илон Маск, во время следующего полета SpaceX попытается поймать верхнюю ступень системы Starship — Шип — прямо в воздухе с помощью механических манипуляторов башни Мечазилла. Этот метод резко повысит эффективность повторного использования ракет и сократит время между запусками.

Успех проекта Starship важен не только для SpaceX, но и для всей мировой космической науки. Ведь эта ракета в будущем планируется в качестве основного транспортного средства для освоения Луны и доставки людей на Марс. Завершение строительства башни приближает полный ввод в эксплуатацию комплекса 37А на мысе Канаверал.

В настоящее время SpaceX анализирует результаты своего 13-го испытательного полета и готовится испытать возможности новой башни на практике. Эти новости также интересны любителям технологий из Узбекистана, поскольку такие проекты, как Starlink и Starship, обладают потенциалом полностью изменить глобальный интернет и космическую логистику.

SpaceXStarshipMechazillaИлон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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