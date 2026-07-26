Джермейн Дефо перестал ходить на тренировки: легенду английского футбола уволили из Уокинг

Бывшая звезда сборной Англии и Тоттенхэма Джермейн Дефо неудачно завершил свой первый серьезный шаг на тренерском поприще. Руководство клуба Национальной лиги Уокинг объявило о досрочном расторжении контракта с 41-летним специалистом. Причиной называется безответственное отношение тренера к своим служебным обязанностям. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Совет директоров клуба обвиняет Дефо не только в неудовлетворительных результатах, но и в грубом нарушении трудовой дисциплины. По словам спортивного директора Уокинг Джоди Брауна, бывший нападающий в последние недели перестал появляться на командных тренировках и отказывался предоставлять запрашиваемые руководством отчеты. Это сотрудничество, продлившееся всего четыре месяца, завершилось на фоне серьезного внутреннего недовольства в клубе.

Безответственность и жалобы игроков

Как рассказал Джоди Браун, решение о назначении Дефо было его личной инициативой, однако со временем ситуация вышла из-под контроля. В официальном заявлении клуба говорится, что не только руководство, но и футболисты с техническим персоналом выражали обеспокоенность падением мотивации тренера. Это негативно отразилось на атмосфере внутри команды.

Кульминацией ситуации стало важное совещание по подготовке к новому сезону. На встречу с участием директоров, руководителя операционного отдела и тренерского штаба не явились ни Джермейн Дефо, ни его помощник. В тот день они даже не появились на запланированной тренировке, что стало последней каплей для терпения руководства.

Позиция Дефо: Две разные версии

Джермейн Дефо отверг обвинения руководства клуба и смотрит на ситуацию иначе. По его словам, определенные обстоятельства внутри клуба и закулисные процессы не позволили ему продолжить работу. Бывший футболист заявил, что верил в начатый им проект и гордится проделанной за короткое время работой.

"К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств оставаться на этой должности не было возможности. Я чувствовал, что мы строим нечто особенное в команде", — добавил Дефо. Однако он не стал уточнять, о каких именно "обстоятельствах" идет речь. В настоящее время Уокинг в спешном порядке ищет нового главного тренера перед стартом нового сезона.

Напомним, Джермейн Дефо оставил яркий след в Английской Премьер-лиге за свою игровую карьеру. Выступая за такие клубы, как Тоттенхэм, Портсмут и Сандерленд, он вошел в число лучших бомбардиров в истории чемпионата. Однако его дебют на тренерском поприще не оправдал ожиданий.