Требование в 15 миллионов евро: переговоры Винисиуса и «Реала» приостановлены

Винисиус Жуниор и его будущее в «Реале» снова оказались под серьезным вопросом. Стороны хотят заключить новый контракт, однако требования бразильского футболиста по зарплате и специальному бонусу привели переговоры к решающей точке.

Ожидается, что агенты, прибывающие в Мадрид, обсудят сразу два крупных вопроса. Один из них — судьба Винисиуса, а второй — трансфер, который может привести в линию атаки «Реала» нового конкурента.

Главный спор — в финансовом вопросе

Сообщается, что «Реал» и представители Винисиуса пока не смогли прийти к общему соглашению о продлении контракта. Клуб хочет сохранить игрока, но не готов полностью принять его финансовые требования.

Интересы 26-летнего нападающего защищает агентство Рок Натион Спортс. Ожидается, что представители агентства прибудут в Мадрид в понедельник и проведут новые переговоры с руководством клуба.

Главная проблема на переговорах заключается не в сроке контракта, а в сумме общего дохода, которую будет получать Винисиус.

Винисиус просит специальный бонус в 15 миллионов евро

Сторона футбоста требует включить в новое соглашение «бонус за верность». Согласно ему, если Винисиус проведет весь срок контракта в «Реале», в конце он должен получить дополнительные 15 миллионов евро.

Эта выплата рассчитывается отдельно от обычной зарплаты и премиальных за результаты. Руководство же «Реала» принимает во внимание то, что подобное условие в будущем может повлиять и на переговоры с другими футболистами.

Также потребована зарплата, близкая к зарплате Мбаппе

Представители Винисиуса хотят, чтобы общий доход бразильской звезды был близок к доходу Килиана Мбаппе.

В источниках говорится, что для футболиста запрашивается финансовый пакет в размере примерно 30 миллионов евро за сезон до вычета налогов. В эту сумму могут войти основная зарплата, бонусы и выплаты, связанные с продлением контракта.

«Реал» же пока не спешит принимать такое требование, способное нарушить баланс в системе зарплат.

Трансфер Диоманде также будет обсуждаться на одной встрече

Ожидается, что визит представителей Рок Натион в Мадрид не ограничится только вопросом Винисиуса. Агентство также представляет интересы флангового нападающего «Лейпцига» Яна Диоманде.

«Реал» активизировал переговоры по приобретению молодого вингера в свой состав. По этой причине на встрече с агентством новый контракт Винисиуса и трансфер Диоманде могут обсуждаться одновременно.

Эта ситуация порождает различные предположения: является ли Диоманде отдельным трансфером на будущее или клуб заранее готовится к возможному уходу Винисиуса?

Пока нет официальной информации, подтверждающей, что эти два вопроса напрямую связаны между собой.

«Реал» ведет гонку со временем

Действующий контракт Винисиуса истекает летом 2027 года. Если в ближайшие месяцы соглашение не будет достигнуто, к концу сезона футболист станет еще ближе к статусу свободного агента.

В этой ситуации перед «Реалом» остается три основных пути:

сблизиться с требованиями игрока и продлить контракт;

продать его в летнее трансферное окно за большие деньги;

остаться без соглашения и принять риск потерять его бесплатно в 2027 году.

Затягивание переговоров также усилило внимание крупных клубов из Англии. В частности, сообщалось, что «Арсенал» следит за ситуацией, а «Ливерпуль» учитывает вероятность превращения футболиста в свободного агента.

22 гола тоже не полностью убедили клуб

В сезоне 2025/26 Винисиус провел за «Реал» 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.

Несмотря на это, команда заняла второе место в чемпионате Испании после «Барселоны». Каталонцы оформили чемпионство досрочно после победы над «Реалом».

Хотя личная статистика высока, прошедший без трофеев сезон, возможно, заставляет руководство клуба действовать более осторожно в отношении крупного контракта.

Приближается решающая встреча

Винисиус дважды выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов и стал одним из ключевых игроков команды в последние годы. Но в современном футболе исторические заслуги не автоматически решают все цифры за столом переговоров.

Теперь все внимание приковано к встрече между Рок Натион и руководством «Реала». Если стороны не придут к компромиссу по финансовым вопросам, ситуация вокруг Винисиуса из обычных переговоров по контракту может превратиться в одну из крупнейших трансферных драм лета.

Как вы думаете, должен ли «Реал» принять требования Винисиуса или лучше продать его, если поступит крупное предложение?