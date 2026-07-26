Историческая блокировка интернета в столице Индии: Политический кризис и цифровой сбой

·57·Технологии
Историческая блокировка интернета в столице Индии: Политический кризис и цифровой сбой

Столица Индии Дели пережила самое продолжительное отключение мобильного интернета в своей истории. Ограничения, введенные из-за напряженности между правительством и протестующими, потребовавшими отставки министра образования страны Дхармендры Прадхана, вызвали не только политические, но и технологические и правовые споры. По данным иксбт.ком, эта блокировка на несколько дней полностью парализовала связь в центральных районах города. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Первоначальные ограничительные меры были введены после массовых акций протеста, начавшихся 20 июля вокруг площади Джантар-Мантар. Правительство из соображений безопасности продлевало приказ об отключении мобильного интернета семь раз подряд. Для такого мегаполиса, как Дели, эта ситуация стала беспрецедентной, нанеся серьезный удар по цифровой экономике и системе повседневной связи.

Масштаб и охват блокировки

Отключение интернета охватило территорию радиусом примерно 1,5 километра, однако эта зона включала в себя важнейшие стратегические точки города. Пользователи крупных операторов, таких как Аиртел, Релианке Джио и Водафоне Идеа, остались без связи в таких районах, как Джанпатх, Коннот-Плейс и Национальный медиацентр. Кроме того, цифровой блокады не избежали и престижные отели Ле Меридиен и Шангри-Ла.

Главным требованием протестующих была отставка министра на фоне проблем в системе образования. Интересно, что ограничения были отменены до истечения их официального срока, ровно в тот момент, когда было объявлено об отставке министра. Это усилило предположения о том, что отключение интернета использовалось непосредственно как инструмент политического давления.

Правовые возражения и последствия

Индийская правозащитная организация СФЛК.ин обратилась в Высокий суд Дели в связи с данным инцидентом. Юристы поставили под сомнение законность многодневной блокировки интернета, подчеркнув, что это является нарушением права граждан на получение информации. Применение таких мер также оценивается международным сообществом как угроза цифровой свободе.

С технологической точки зрения это событие в очередной раз показало, насколько важной жизненной необходимостью стал мобильный интернет в современном мире. Было доказано, что даже кратковременные и локальные сбои могут оказать заметное негативное влияние на деятельность бизнеса, СМИ и государственных служб.

В настоящее время мобильная связь и интернет в центре Дели полностью восстановлены. Однако, по мнению экспертов, это событие показало необходимость пересмотра процедур отключения интернета в законодательстве Индии. Ожидается создание правовых гарантий для предотвращения подобных радикальных мер в будущем.

ИндияИнтернетБлокировкаТехнологииДели
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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