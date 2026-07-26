Корабль Союз МС-28 вернул экипаж МКС на Землю: 2000-градусный жар и мягкая посадка

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-28», успешно завершивший свою миссию на Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. 26 июля в 15:25 по ташкентскому времени спускаемый аппарат корабля совершил мягкую посадку в заданном районе примерно в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. Этот полёт стал очередным важным этапом в истории станции, завершив долгосрочную научную деятельность членов экипажа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На борту корабля находились российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Они проработали в составе 74-й длительной экспедиции на МКС в общей сложности 241 день. За этот период исследователи провели десятки научных экспериментов и выполнили важные задачи по поддержанию технического состояния станции.

Экстремальное испытание в атмосфере

Процесс посадки был технически очень сложным и опасным. По информации иксбт.ком, после отстыковки корабля от российского сегмента станции он выполнил тормозной маневр и начал сход с орбиты. Самым захватывающим и тяжелым этапом полета стал момент входа в плотные слои атмосферы.

Вокруг спускаемого аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости, образовалось облако плазмы, а температура поднялась до 2000 градусов Цельсия. В таких экстремальных условиях корпус корабля выдержал колоссальные термические нагрузки. В это время временная потеря связи с кораблем является обычным делом и связана с тем, что плазменный слой не пропускает радиоволны.

Когда максимальные нагрузки остались позади, корабль задействовал парашютную систему. А за несколько секунд до касания поверхности Земли включились двигатели «мягкой посадки», снизившие скорость снижения до минимального уровня. Это обеспечило космонавтам безопасное возвращение на Землю без травм.

Результаты и значение миссии

Завершение этой экспедиции свидетельствует о непрерывности международного космического сотрудничества. За время 241-дневной миссии экипаж работал по следующим направлениям:

Изучение биологических процессов в условиях микрогравитации;

Исследование влияния космического излучения на организм человека;

Выходы в открытый космос за пределы станции и техническое обслуживание;

Проведение экспериментов по материаловедению нового поколения.

В настоящее время все члены экипажа находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное. Поскольку космонавты и астронавт долгое время находились в условиях невесомости, теперь им предстоит пройти реабилитационный период длительностью в несколько недель. За это время их организм должен заново адаптироваться к земной гравитации.