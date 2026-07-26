Милан нацелен на талант из Барселоны для укрепления защиты

·32·Спорт
Милан нацелен на талант из Барселоны для укрепления защиты

Итальянский клуб Милан продолжает формировать проект под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. Ошибки в защите команды в последних контрольных матчах и проблемы с началом атак из глубины поля выявили необходимость укомплектования состава качественными защитниками. Как сообщает Goal.com, «россонери» в настоящее время серьезно работают над трансфером игрока Барселоны Жерара Мартина. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Испанский защитник 2002 года рождения является воспитанником академии Ла Масия. Ожидается, что этот левоногий футболист ростом 186 сантиметров идеально впишется в тактические схемы Аморима. Скауты Милана следят за матчами игрока уже несколько месяцев и высоко оценивают его технические навыки.

Трансферная стоимость и детали переговоров

По информации издания Эл Накионал, Милан направил руководству Барселоны официальное предложение в размере 20 миллионов евро. Однако каталонский клуб считает эту сумму недостаточной. Руководство Барселоны требует за своего талантливого игрока не менее 35 миллионов евро. Тем не менее, стороны могут прийти к компромиссу и снизить конечную цену за счет бонусов и процентов от последующей перепродажи.

Жерар Мартин успел проявить себя, проведя в прошлом сезоне Ла Лиги 30 матчей. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года, Барселона дала понять, что готова продать его из-за финансовых проблем и необходимости сбалансировать бюджет.

Главным конкурентом Милана в этой трансферной гонке является лондонский Челси. Английский клуб также внимательно следит за ситуацией молодого защитника. Но руководство Милана намерено получить преимущество, предложив игроку гарантированное место в основном составе и стабильное участие в Лиге чемпионов.

Рубен Аморим хочет видеть в линии защиты исполнителей с высоким уровнем игры в пас. Точность Жерара Мартина в начале атак имеет стратегическое значение для Милана, так как он обладает именно такими качествами. Если трансфер состоится, ожидается, что он станет важным звеном на левом фланге обороны или в системе центральных защитников.

В настоящее время диалог между клубами продолжается. Спортивный директор и руководство Милана нацелены завершить трансфер как можно быстрее и заполучить футболиста в распоряжение команды до начала нового сезона. Эта сделка может вывести на новый уровень не только защиту Милана, но и общий стиль игры команды.

МиланБарселонаТрансферыФутболЖерар Мартин
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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