Милан нацелен на талант из Барселоны для укрепления защиты

Итальянский клуб Милан продолжает формировать проект под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. Ошибки в защите команды в последних контрольных матчах и проблемы с началом атак из глубины поля выявили необходимость укомплектования состава качественными защитниками. Как сообщает Goal.com, «россонери» в настоящее время серьезно работают над трансфером игрока Барселоны Жерара Мартина. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Испанский защитник 2002 года рождения является воспитанником академии Ла Масия. Ожидается, что этот левоногий футболист ростом 186 сантиметров идеально впишется в тактические схемы Аморима. Скауты Милана следят за матчами игрока уже несколько месяцев и высоко оценивают его технические навыки.

Трансферная стоимость и детали переговоров

По информации издания Эл Накионал, Милан направил руководству Барселоны официальное предложение в размере 20 миллионов евро. Однако каталонский клуб считает эту сумму недостаточной. Руководство Барселоны требует за своего талантливого игрока не менее 35 миллионов евро. Тем не менее, стороны могут прийти к компромиссу и снизить конечную цену за счет бонусов и процентов от последующей перепродажи.

Жерар Мартин успел проявить себя, проведя в прошлом сезоне Ла Лиги 30 матчей. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года, Барселона дала понять, что готова продать его из-за финансовых проблем и необходимости сбалансировать бюджет.

Главным конкурентом Милана в этой трансферной гонке является лондонский Челси. Английский клуб также внимательно следит за ситуацией молодого защитника. Но руководство Милана намерено получить преимущество, предложив игроку гарантированное место в основном составе и стабильное участие в Лиге чемпионов.

Рубен Аморим хочет видеть в линии защиты исполнителей с высоким уровнем игры в пас. Точность Жерара Мартина в начале атак имеет стратегическое значение для Милана, так как он обладает именно такими качествами. Если трансфер состоится, ожидается, что он станет важным звеном на левом фланге обороны или в системе центральных защитников.

В настоящее время диалог между клубами продолжается. Спортивный директор и руководство Милана нацелены завершить трансфер как можно быстрее и заполучить футболиста в распоряжение команды до начала нового сезона. Эта сделка может вывести на новый уровень не только защиту Милана, но и общий стиль игры команды.