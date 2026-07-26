Лионель Месси впервые появился на публике после финала ЧМ-2026: Он посетил матч низшей лиги

·40·Спорт
Лионель Месси впервые появился на публике после финала ЧМ-2026: Он посетил матч низшей лиги

Легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после болезненного поражения в финале ЧМ-2026. Опытный плеймейкер в настоящее время находится на родине, в кругу семьи, и проходит процесс восстановления после турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издательство Goal.com, звездный форвард Интер Майами в субботу посетил матч в рамках аргентинской Примеры К (четвертый дивизион). Месси наблюдал со стадиона за игрой команды «Леонес ФК», которой управляет его семья, против «Сентраль Кордобы». Это его первое публичное появление после завершения чемпионата мира.

Месси прибыл на стадион «Антонио Ди Джакомо» в черном худи, стараясь не привлекать лишнего внимания. Однако остаться незамеченным национальному герою было невозможно. Местные болельщики и представители СМИ сразу заметили его на личной трибуне за воротами, и социальные сети заполнились его фотографиями.

Признание болельщиков и неожиданный результат

Собравшиеся на стадионе дети и футбольные фанаты неустанно скандировали имя 39-летней легенды. Лионель Месси в ответ улыбнулся и помахал рукой, выразив свою благодарность болельщикам. Тем не менее, визит обладателя восьми «Золотых мячей» не помог хозяевам поля.

Несмотря на поддержку Месси, «Леонес ФК» уступил «Сентраль Кордобе» на своем поле со счетом 0:2. Тем не менее, для собравшихся на стадионе болельщиков возможность увидеть живую легенду вживую оказалась важнее результата.

Возвращение в состав Интер Майами и матч всех звезд MLS

Хотя в настоящее время Месси отдыхает в Аргентине, в ближайшие дни он не будет участвовать в матче всех звезд MLS в Северной Каролине. После участия в финале ЧМ-2026 ему предоставлен дополнительный отдых. В его отсутствие за команду звезд MLS сыграют такие известные футболисты, как нападающий Лос-Анджелеса Сон Хын Мин и игрок Ванкувер Уайткэпс Томас Мюллер.

Согласно текущему соглашению, Месси получил 21-дневный полноценный отпуск от клубных дел. Это время необходимо ему для морального восстановления и приведения физической формы в порядок после поражения в финале в Нью-Йорке. Ожидается, что болельщики Интер Майами снова увидят своего капитана на поле в начале августа.

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиФутболЧМ-2026
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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