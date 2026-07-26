Криштиану Роналду и сборная Португалии: при Жорже Жезуше будет установлен новый порядок

Легенде сборной Португалии Криштиану Роналду придется смириться с изменением своего статуса в команде, если он хочет продолжить карьеру на международном уровне. Под руководством нового главного тренера национальной команды Жорже Жезуша 39-летний нападающий больше не считается неприкосновенным игроком основного состава. Об этом в интервью СМИ заявил бывший президент клуба Бенфика Луиш Филипе Виейра. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

По мнению Луиша Филипе Виейры, назначение Жорже Жезуша знаменует собой новую эру для португальского футбола. В преддверии отборочного этапа чемпионата мира 2026 года перед командой стоит задача перестройки, и опытный специалист постарается сохранить баланс в составе. Особенно остро стоит вопрос роли Роналду, на счету которого 233 матча за сборную.

Новый тренер и новый подход

Виейра, долгое время работавший с Жорже Жезушем, высоко оценил профессионализм тренера. По его словам, Жезуш тверд в своих решениях и является специалистом, способным найти общий язык с любой звездной футболисткой. В интервью изданию Антена 1 Виейра заявил: "Я очень хорошо его знаю. Он высоклассный профессионал. Это подтверждаю не только я, но и все футболисты, работавшие с ним. Возвращение португальского тренера стало важнейшим шагом для сборной".

При этом бывший функционер высказался и о будущем Роналду. Он подчеркнул, что нападающий Аль-Насра должен осознать, что его карьера подходит к завершению. Несмотря на то, что за время выступлений в чемпионате Саудовской Аравии между Жорже Жезушем и Криштиану Роналду сложились хорошие отношения, ожидается, что это не повлияет на выбор состава на поле.

Конкуренция и система ротации

"Я думаю, Жезуш отлично знает, как справиться с этой ситуацией. Роналду тоже должен понимать, что его карьера подходит к концу. Иногда он будет играть, а иногда оставаться на скамейке запасных. Это естественный процесс, и игрок обязан это принять", — добавил Виейра. Это означает, что в предстоящих матчах сборной Португалии мы можем чаще видеть Роналду в роли игрока ротации.

Для справки, Криштиану Роналду является футболистом с наибольшим количеством голов и матчей в истории европейского футбола. Его международные достижения могут остаться непревзойденными еще долгое время. Однако спад на последних крупных турнирах и прогресс молодых нападающих заставляют тренерский штаб идти на серьезные перемены.

Главная цель Жорже Жезуша — избавить команду от зависимости от одной звезды и отправиться на мундиаль 2026 года с сильным, сбалансированным составом. Опыт Роналду может пригодиться на этом пути, однако его участие в каждом матче по 90 минут больше не гарантировано.