Криштиану Роналду и сборная Португалии: при Жорже Жезуше будет установлен новый порядок

·100·Спорт
Криштиану Роналду и сборная Португалии: при Жорже Жезуше будет установлен новый порядок

Легенде сборной Португалии Криштиану Роналду придется смириться с изменением своего статуса в команде, если он хочет продолжить карьеру на международном уровне. Под руководством нового главного тренера национальной команды Жорже Жезуша 39-летний нападающий больше не считается неприкосновенным игроком основного состава. Об этом в интервью СМИ заявил бывший президент клуба Бенфика Луиш Филипе Виейра. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

По мнению Луиша Филипе Виейры, назначение Жорже Жезуша знаменует собой новую эру для португальского футбола. В преддверии отборочного этапа чемпионата мира 2026 года перед командой стоит задача перестройки, и опытный специалист постарается сохранить баланс в составе. Особенно остро стоит вопрос роли Роналду, на счету которого 233 матча за сборную.

Новый тренер и новый подход

Виейра, долгое время работавший с Жорже Жезушем, высоко оценил профессионализм тренера. По его словам, Жезуш тверд в своих решениях и является специалистом, способным найти общий язык с любой звездной футболисткой. В интервью изданию Антена 1 Виейра заявил: "Я очень хорошо его знаю. Он высоклассный профессионал. Это подтверждаю не только я, но и все футболисты, работавшие с ним. Возвращение португальского тренера стало важнейшим шагом для сборной".

При этом бывший функционер высказался и о будущем Роналду. Он подчеркнул, что нападающий Аль-Насра должен осознать, что его карьера подходит к завершению. Несмотря на то, что за время выступлений в чемпионате Саудовской Аравии между Жорже Жезушем и Криштиану Роналду сложились хорошие отношения, ожидается, что это не повлияет на выбор состава на поле.

Конкуренция и система ротации

"Я думаю, Жезуш отлично знает, как справиться с этой ситуацией. Роналду тоже должен понимать, что его карьера подходит к концу. Иногда он будет играть, а иногда оставаться на скамейке запасных. Это естественный процесс, и игрок обязан это принять", — добавил Виейра. Это означает, что в предстоящих матчах сборной Португалии мы можем чаще видеть Роналду в роли игрока ротации.

Для справки, Криштиану Роналду является футболистом с наибольшим количеством голов и матчей в истории европейского футбола. Его международные достижения могут остаться непревзойденными еще долгое время. Однако спад на последних крупных турнирах и прогресс молодых нападающих заставляют тренерский штаб идти на серьезные перемены.

Главная цель Жорже Жезуша — избавить команду от зависимости от одной звезды и отправиться на мундиаль 2026 года с сильным, сбалансированным составом. Опыт Роналду может пригодиться на этом пути, однако его участие в каждом матче по 90 минут больше не гарантировано.

Криштиану РоналдуСборная ПортугалииЖорже ЖезушФутболОтбор ЧМ-2026
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокБарселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокСегодня, 02:16Летний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовЛетний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовСегодня, 02:14Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныЛионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныСегодня, 01:59Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеКриштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеСегодня, 01:54Реал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеРеал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеСегодня, 01:14Федерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахФедерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахВчера, 23:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана