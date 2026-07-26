Роберто Де Дзерби продолжает укреплять состав Тоттенхэма: расходы превысили 200 млн фунтов

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Роберто Де Дзерби подтвердил, что клуб пополнит ряды новыми футболистами до закрытия текущего летнего трансферного окна. Несмотря на то, что руководство клуба уже потратило крупные суммы на коренную перестройку состава, итальянский специалист подчеркивает, что процесс формирования конкурентоспособной команды еще не завершен. Об этом сообщают спортивные издания, в частности влиятельные источники. Об этом сообщает Goal.com.

К настоящему моменту Тоттенхэм потратил на трансферы более 200 миллионов фунтов стерлингов. Сделав выводы из неудач прошлого сезона и опасного положения в нижней части турнирной таблицы, руководство клуба подписало таких известных игроков, как Ян Поль ван Хекке, Матеус Фернандес и Сандро Тонали. Однако, по мнению Де Дзерби, долгосрочная стратегия команды требует еще больших инвестиций.

После товарищеского матча против Окленд Сити, завершившегося победой со счетом 2:0, тренер заявил в интервью, что они не снизят активность до закрытия трансферного рынка. По его словам, особенно приоритетной задачей для команды является усиление линии атаки.

Стратегия строительства фундамента будущего

«Мы должны довести дело до конца на трансферном рынке, потому что рынок для нас еще не закрылся», — отметил Роберто Де Дзерби. Он сообщил, что находится в постоянном диалоге с владельцем клуба и советом директоров, а руководство намерено создать прочный фундамент не только на текущий сезон, но и для возвращения бытовой славы Тоттенхэма в будущем.

Итальянский специалист также остановился на физической форме новичков и их адаптации к своему специфическому стилю игры. Для команды, которая готовится к сезону 2026-27, каждый новый исполнитель должен идеально усвоить тактические схемы. Это один из главных аспектов, на которые обращается внимание на предсезонных сборах.

Наряду с новыми трансферами, клуб уделяет особое внимание воспитанникам собственной академии. В частности, 18-летний Майки Мур, проведший прошлый сезон в аренде в Рейнджерс, производит положительное впечатление на тренерский штаб. Де Дзерби заявил, что еще не принял окончательное решение о том, останется ли молодой талант в команде или снова отправится в аренду.

Подводя итог, можно сказать, что Тоттенхэм стал одним из самых активных участников нынешнего трансферного рынка. Проект под руководством Роберто Де Дзерби ставит целью вернуть лондонский клуб в число команд, борющихся за топ-4 и трофеи. Болельщики же имеют высокие шансы стать свидетелями еще нескольких громких сделок до закрытия трансферного окна.