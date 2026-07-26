Барселона хочет продлить контракт с Ферраном Торресом: клуб не выйдет за рамки своего финансового лимита

Каталонский клуб Барселона рассматривает вопрос о продлении действующего контракта с нападающим Ферраном Торресом. Ожидается, что переговоры по обновлению соглашения, рассчитанного до лета 2027 года, начнутся в ближайшие дни. Однако руководство клуба не намерено выходить за рамки своих финансовых возможностей ради сохранения футболиста в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По данным издания Marca, руководство Барселоны полностью довольно последними выступлениями Торреса и считает его достойным нового контракта. Тем не менее, из-за текущего экономического положения клуба игроку не будут обещать заоблачную зарплату. Каталонцы готовят предложение, строго придерживаясь своих финансовых планов.

Новый контракт и фактор Ханси Флика

Главный тренер команды Ханси Флик высоко оценивает Торреса за стабильную игру под руководством немецкого специалиста и в сборной Испании. Именно доверие тренера стало одним из ключевых факторов для предложения нового соглашения. 26-летний футболист, находящийся сейчас в отпуске на Ибице, планирует в ближайшее время встретиться с руководством клуба для обсуждения своего будущего.

Стоит отметить, что цифры в предложении от Барселоны, скорее всего, будут ниже зарплаты, которую могли бы предложить другие европейские клубы-гиганты. Руководство клуба полагается на преданность футболиста команде и его веру в проект. Если Торрес захочет получить большую финансовую выгоду, он может рассмотреть другие предложения, однако Барселона твердо стоит на своей позиции.

Успехи Торреса в прошлом сезоне

Ферран Торрес показал отличные результаты в составе Барселоны в прошедшем сезоне 2025-2026 годов. Он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, забив 16 голов в чемпионате Испании, он вместе с одноклубником Ламином Ямалем завоевал трофей «Трофео Сарра», вручаемый лучшему испанскому бомбардиру.

Международный авторитет нападающего также значительно вырос. Он стал одной из главных звезд сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. Особенно его гол в финальном матче и стабильная игра на протяжении всего турнира сделали его одним из самых привлекательных игроков на трансферном рынке. Барселона же сделает всё возможное, чтобы удержать одного из своих лучших бомбардиров, но это не должно навредить финансовой стабильности клуба.