Интер начал переговоры с Тоттенхэмом по трансферу Кристиана Ромеро

Действующий чемпион Италии Интер активно работает над трансфером капитана Тоттенхэма Кристиана Ромеро с целью усиления состава. Аргентинский защитник стал главной целью миланцев в летнее трансферное окно. Эту информацию также подтвердил спортивный директор Интера Пьеро Аузилио, сообщив, что переговорный процесс идет полным ходом. Об этом сообщает сообщает .

В интервью изданию Sky Италй Аузилио подчеркнул, что клуб пытается достичь соглашения как с самим футболистом, так и с лондонской командой. По его словам, трансферы такого уровня требуют определенного времени, однако руководство Интера твердо намерено привезти 28-летнего центрального защитника на Сан-Сиро в ближайшие недели.

По данным СпортМедиасет, Интер готовит первое официальное предложение. Ожидается, что оно будет оформлено в виде аренды с обязательством выкупа игрока. Хотя Тоттенхэм оценивает своего капитана в 50 миллионов евро, итальянский клуб намерен предложить пакет общей стоимостью около 40 миллионов евро. Агенты футболиста уже прибыли в Милан и провели очные встречи с руководством клуба.

Новая стратегия лондонцев

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби уже приступил к перестройке линии обороны. По этой причине лондонский клуб готов отпустить такого лидера, как Кристиан Ромеро . Как пишет британское издание Те Гуардиан, Шпоры уже пополнили состав достойными кандидатами на его замену.

В частности, Тоттенхэм оформил трансфер Яна Пола ван Хекке из Брайтона за 52 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, в качестве свободного агента к команде присоединился партнер Ромеро по сборной Аргентины Маркос Сенеси. Эти приобретения позволят лондонскому клубу сохранить баланс в защитной линии и направить средства от продажи Ромеро на усиление других позиций.

Итальянская Серия А для Кристиана Ромеро не чужая. До переезда в Англию он ярко проявил себя в составе Аталанты и был признан одним из лучших защитников лиги. Сам футболист также положительно оценивает возможность открыть новую страницу в карьере и вернуться в знакомый чемпионат после успехов на чемпионате мира.

К слову, Ромеро выступает за Тоттенхэм с 2021 года и провел за это время 156 матчей. Хотя в прошлом сезоне он сыграл важную роль в победе команды в Лиге Европы, проблемы с дисциплиной несколько озаботили тренерский штаб. В частности, в сезоне 2025/26 он подвергался дисквалификации четыре раза.