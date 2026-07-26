Эдди Хау озвучил опасения по поводу трансфера Бруно Гимарайнса

·45·Спорт
Эдди Хау озвучил опасения по поводу трансфера Бруно Гимарайнса

Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Эдди Хау впервые открыто высказался о неопределенности вокруг будущего капитана и ключевого полузащитника команды Бруно Гимарайнса. На фоне участившихся в последние недели слухов о переходе бразильского футболиста в лондонский Арсенал, заявление наставника привлекло внимание болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Sky Sports Эдди Хау признался, что не может дать точных гарантий относительно того, останется ли игрок в клубе или уйдет. По его словам, трансферные переговоры проходят вне прямого контроля тренера. Это стало тревожным сигналом для фанатов Ньюкасл Юнайтед, указывая на высокую вероятность расставания с одной из главных звезд команды.

Интерес Арсенала и трудности трансфера

Главный тренер Арсенал Микель Артета определил Бруно Гимарайнса главной целью для усиления линии полузащиты. Тем не менее, разногласия по поводу суммы трансфера пока препятствуют оформлению сделки. Ньюкасл Юнайтед не намерен отпускать своего лидера дешево, что значительно усложняет переговоры.

Эдди Хау подчеркнул, что у него сложились отличные личные отношения с футболистом. «Мы много общались с Бруно как до чемпионата мира, так и после него. Он не только великолепный игрок, но и прекрасный человек. Наши беседы останутся конфиденциальными, но о его будущем могут строиться разные догадки», — добавил тренер.

Болезненные потери для Ньюкасла

Нынешнее трансферное окно складывается для Ньюкасл Юнайтед гораздо сложнее, чем ожидалось. Команда уже потеряла ряд важных игроков. В частности, Сандро Тонали перешел в Тоттенхэм, а Энтони Гордон пополнил ряды Барселона. Ранее уход Александера Исака в Ливерпуль также нанес серьезный удар по потенциалу клуба.

«Мы не хотим терять лучших игроков, это очевидный факт. Потеря двух ключевых футболистов стала для нас очень болезненной. Это лето остается одним из самых сложных периодов в моей тренерской карьере», — не скрывал своего недовольства Эдди Хау. Тренер отметил, что прилагает все усилия для подготовки команды к новому сезону и оптимального комплектования состава.

В преддверии старта нового сезона Английской Премьер-лиги развитие событий вокруг Бруно Гимарайнса несомненно повлияет на будущие результаты Ньюкасл Юнайтед. Если Арсенал завершит трансфер, «сорокам» придется полностью перестраивать центр поля.

Ньюкасл ЮнайтедАрсеналБруно ГимарайнсЭдди ХауТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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