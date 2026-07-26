Тарифная политика Трампа обошлась США в $200 млрд

Импортные тарифы, которые администрация Дональда Трампа преподносила как источник огромных доходов, начали давать обратный результат для бюджета США. После того как Верховный суд признал масштабные пошлины незаконными, государство возвращает импортерам десятки миллиардов долларов.

Однако ситуация выглядит несколько сложнее, чем ее описал политолог Малек Дудаков. Возврат тарифных доходов — это факт, но выводы о том, что в программе СНАП «кончились деньги», а все оставшиеся средства уходят на войну с Ираном, не подтверждены официальными данными.

Почему США возвращают деньги по тарифам?

В феврале 2026 года Верховный суд США отменил масштабные тарифы, введенные Трампом на основе чрезвычайных экономических полномочий. Суд пришел к выводу, что президент не имеет права устанавливать пошлины практически на весь импорт на основании этого закона без прямого разрешения Конгресса.

После этого Суд по международной торговле постановил, что американские импортеры, уплатившие тарифы, имеют право на возврат своих средств.

По различным оценкам, общая сумма, подлежащая возврату, составляет:

по самым осторожным оценкам — около $166 миллиардов;

по расчетам бюджетных аналитиков — $168–182 миллиарда;

по некоторым максимальным оценкам — около $200 миллиардов.

Поэтому упомянутые Дудаковым потенциальные потери в $200 миллиардов не являются полностью выдуманной цифрой. Однако пока американская казна еще не вернула все $200 миллиардов полностью.

Главное отличие в следующем: $200 миллиардов — это потенциальный верхний предел, а не объем уже осуществленных выплат.

В июне тарифные доходы ушли в минус

По данным Министерства финансов США, в июне через таможню было собрано в общей сложности $23,6 миллиарда. Однако из-за того, что импортерам вернули $49,2 миллиарда, чистые поступления от тарифов составили минус $25,6 миллиарда.

В мае также было возвращено около $22 миллиардов. В результате июнь федеральный бюджет США завершил с дефицитом в $120 миллиардов. В том же месяце прошлого года был зафиксирован профицит в $27 миллиардов.

Эта ситуация создает двойное давление на администрацию Трампа:

необходимо возвращать ранее собранные тарифные средства;

одновременно предпринимаются попытки компенсировать утерянные поступления за счет новых пошлин.

Как Белый дом вернул новые тарифы?

После решения Верховного суда Трамп ввел временную 10-процентную надбавку на импорт сроком на 150 дней. Эта мера основывалась на другой статье Закона о торговле 1974 года, и срок ее действия истек в конце июля.

23 июля Белый дом утвердил новые тарифы на товары из 60 стран:

для некоторых государств — 10 процентов;

для других стран — 12,5 процента;

для Европейского союза, Японии и ряда партнеров — ставки, адаптированные под действующие соглашения.

Новые пошлины были введены на основании статьи 301 Закона о торговле 1974 года под предлогом ограничения продукции, производимой с использованием принудительного труда.

В то же время было предоставлено множество исключений для критически важного сырья, энергии, удобрений, отдельных продуктов питания и товаров, которые производятся на внутреннем рынке в недостаточном объеме.

Покроют ли новые тарифы старые доходы в полном объеме?

Пока нет.

Прогнозируется, что новые тарифы будут приносить примерно $105 миллиардов в год. В долгосрочной перспективе они могут покрыть около 60 процентов доходов, ожидавшихся от прежнего тарифного плана.

По оценкам Комитета по ответственному бюджету:

Показатель Примерная сумма Ожидаемый доход от прежнего тарифного плана $1,7 триллиона Ожидаемый доход от новых мер $950 миллиардов Образующаяся долгосрочная разница $825 миллиардов

Таким образом, новые пошлины лишь частично смягчат бюджетные потери, но не смогут полностью их закрыть.

Почему увеличилось количество исключений для крупных импортеров?

По мнению Дудакова, Белый дом освобождает от тарифов множество товаров, чтобы избежать новых судебных исков со стороны крупных торговых сетей и импортеров.

Это политическая трактовка. Однако в официальном документе также указано, что исключения установлены для тех товаров, которые могут нанести ущерб внутренней экономике, привести к дефициту продукции или резкому росту цен.

Новые тарифы были приняты на основе более тщательной правовой процедуры, чем прежние:

было проведено многомесячное расследование;

получено более 1600 отзывов от бизнеса и общественности;

в открытых слушаниях приняли участие более 100 свидетелей;

тарифы были разделены на отдельные правовые решения по каждой экономике.

Это показывает, что Белый дом пытался снизить риск того, что все тарифы будут отменены одним решением в ходе очередного судебного разбирательства. Тем не менее, юристы не исключают, что новые пошлины также могут быть оспорены в суде.

Действительно ли в программе СНАП заканчиваются деньги?

В тексте утверждается, что у программы СНАП, предоставляющей продовольственную помощь малоимущим американцам, истощаются средства. Это высказывание не полностью отражает ситуацию.

С июля 2025 года по апрель 2026 года количество участников СНАП действительно сократилось более чем на 4,5 миллиона человек — почти на 11 процентов. Эта цифра рассчитана на основе данных Министерства сельского хозяйства США и штатов.

Однако спад произошел не потому, что в программе «закончились деньги» в буквальном смысле. Одной из главных причин на основе закона, принятого в 2025 году, стали:

ужесточение требований к занятости;

повторная проверка участников;

ограничение прав отдельных категорий;

перекладывание большей части расходов на плечи штатов.

Поэтому правильная формулировка — охват СНАП резко сокращается. А утверждение о том, что «деньги полностью закончились», пока не подтверждено.

Во сколько бюджетированию обошлась война с Ираном?

По данным Пентагона, военная кампания США против Ирана обошлась в $37,5 миллиарда по состоянию на конец июля. Министерство обороны запросило у Конгресса еще $67,1 миллиарда на войну, боеприпасы, дроны и сопутствующие расходы.

Финансовое давление на Пентагон реально:

некоторые средства могут исчерпаться уже через несколько недель;

началось ограничение расходов на учения и техническое обслуживание;

в Конгрессе имеются разногласия по выделению дополнительных средств.

Однако вывод о том, что «весь оставшийся бюджет уходит на войну с Ираном», является преувеличением. Часть запроса на дополнительное финансирование предназначена и для других военных программ, пополнения запасов оружия и внутренних операций. Согласно анализу КСИС, примерно треть из общего запроса Белого дома на сумму $87,6 миллиарда напрямую связана с военными расходами.

Тарифная политика становится для Трампа политической проблемой

В текущей ситуации администрация Трампа пытается одновременно решить четыре проблемы:

вернуть тарифы, признанные незаконными;

вновь ввести пошлины на новой правовой основе;

найти дополнительные средства на войну с Ираном;

смягчить недовольство, вызванное сокращением социальных программ.

Пока еще рано говорить о том, что сами тарифы ведут к краху американской казны. Однако очевидно, что политика, ранее преподносившаяся как источник бюджетных доходов, теперь обернулась миллиардными возвратами, новыми судебными рисками и долгосрочным дефицитом поступлений.

Белый дом возводит тарифную стену заново. Но на этот раз стоимость каждого кирпича гораздо выше — и за этот счет в конечном итоге заплатят государство, бизнес или американский потребитель.