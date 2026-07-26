Кому с августа перестанут выплачивать «детские деньги»? Объявлено новое условие

В феврале 2026 года истекает шестимесячный срок для некоторых семей, которым были назначены детские пособия или материальная помощь. С августа продолжение выплат будет зависеть от официальной занятости трудоспособных членов семьи.

Однако это изменение коснется не всех получателей пособий одинаково. Выплаты не будут прекращены массово и автоматически — категория каждой семьи в Социальном реестре и ее статус занятости будут проверяться индивидуально.

Почему именно август становится важным месяцем?

Согласно Указу Президента № УП-258 от 26 декабря 2025 года, с 1 февраля 2026 года в Узбекистане был запущен единый Социальный реестр.

В нем семьи делятся на три категории в зависимости от их социально-экономического положения:

«семья на государственном обеспечении»;

«бедная семья»;

«семья на пороге бедности».

В соответствии с новым порядком, детские пособия или материальная помощь лицам из категории «бедных семей» назначаются первоначально на шесть месяцев при условии официального трудоустройства трудоспособных членов.

Для семей, начавших получать выплаты в феврале, шестимесячный период охватывает февраль–июль. Соответственно, с августа решающее значение будет иметь то, выполнили они условие занятости или нет.

Если трудоспособные члены семьи официально трудоустроены, выплаты продолжаются без подачи дополнительного заявления.

Кому могут приостановить выплату пособий?

Основной риск касается семей, зарегистрированных в Социальном реестре как «бедные семьи», но чья официальная занятость трудоспособных членов не обеспечена.

Выплаты могут не быть продолжены в следующих случаях:

если трудоспособный член семьи в течение шести месяцев не устроился на официальную работу;

если не налажена официальная предпринимательская деятельность или самозанятость;

если он два и более раза без уважительных причин отказался от предложенной органом занятости подходящей работы;

если его официальная занятость не подтверждается в электронных системах.

При выявлении невыполнения требования о трудоустройстве детское пособие или материальная помощь прекращаются со следующего месяца. В официальной информации по социальной помощи истечение шестимесячного срока и невыполнение условия о трудоустройстве также указаны в качестве оснований для отказа.

Что нужно сделать для сохранения выплат?

Трудоспособный член семьи должен обеспечить свою официальную занятость. Для этого есть несколько законных путей:

официальное трудоустройство на основе трудового договора;

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;

своевременная уплата установленных налогов;

оформление в качестве самозанятого лица;

уплата необходимого социального налога;

регистрация в качестве ищущего работу в органе занятости.

Простых устных заявлений «я работаю» будет недостаточно. Данные проверяются в электронном виде через информационные системы труда, налоговой и социальной защиты.

Установлено, что при обеспечении официальной занятости детское пособие или материальная помощь семье из категории «бедных» выплачиваются непрерывно без дополнительных обращений.

Лишатся ли пособий все безработные граждане?

Нет. Требование работать не применяется одинаково к каждому человеку, выглядящему трудоспособным.

Например, могут быть исключения для тех, кто ухаживает за малолетним ребенком, учится на дневном отделении, лиц с инвалидностью, ухаживающих за нуждающимся в уходе близким родственником, и других категорий, установленных законодательством.

Поэтому сам факт наличия неработающего человека в семье не означает, что выплата обязательно будет отменена. Сначала проверяется, связано ли его бездействие с законным исключением или нет.

Что будет с «семьями на государственном обеспечении»?

Шестимесячное условие по занятости не распространяется на категорию «семья на государственном обеспечении».

Детские пособия и материальная помощь семьям этой категории выплачиваются независимо от статуса занятости членов семьи в течение всего периода их нахождения в данной категории. Их социально-экономическое положение обычно переоценивается через 12 месяцев после внесения в реестр.

Таким образом, сообщение о том, что «с августа детские выплаты прекратят всем», не соответствует действительности.

Как принимается решение?

Данные семьи проверяются автоматически через информационную систему «Единый реестр». Система получает информацию о занятости, доходах и категории в реестре из межведомственных баз.

Решение о назначении, продолжении или отказе в детском пособии также принимается в электронном виде. Для обращения можно воспользоваться:

центром социальных услуг «Инсон»;

Центром госуслуг;

социальным работником в махалле;

Единым порталом интерактивных государственных услуг;

сервисами «Барака» или социальной карты.

Что необходимо проверить до августа?

Семьям, получающим выплаты с февраля, целесообразно уточнить следующие данные, не дожидаясь августа:

В какой категории состоит семья в Социальном реестре? Оформлена ли работа трудоспособных членов? Внесен ли трудовой договор в электронную систему? Уплачены ли налоги по предпринимательству или самозанятости? Зарегистрирован ли безработный гражданин в органе занятости? Входит ли неработающий член семьи в категорию исключений?

Если в электронных данных есть ошибка, исправить ее заблаговременно гораздо проще, чем после прекращения выплат. Бюрократия порой похожа на Wi-Fi: сигнал может пропасть в самый нужный момент.

Главный вывод

В августе 2026 года детские пособия не отменяются для всех семей. Изменения коснутся в первую очередь тех, кому выплаты были назначены в феврале и кто в течение шести лет месяцев не обеспечил официальную занятость трудоспособных членов из категории «бедных семей».

Если условие официальной занятости выполнено, выплаты продолжаются без дополнительных заявлений. Если условие не выполнено, выплата пособия или материальной помощи может быть прекращена со следующего месяца.

А по вашему мнению, правильно ли связывать детские пособия с официальной занятостью родителей?