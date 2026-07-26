Митсубиши впервые показала внедорожник Паджеро нового поколения

·45·Авто
Митсубиши впервые показала внедорожник Паджеро нового поколения

Японский автоконцерн Митсубиши продемонстрировал новое поколение легендарной модели Паджеро узкому кругу фанатов и клиентов еще до ее официальной премьеры для широкой общественности. На закрытом мероприятии в рамках Стар Камп 2026 впервые был показан серийный образец автомобиля. Это событие знаменует возвращение модели на рынок после многолетнего перерыва. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам гостей презентации, новый Паджеро сохранил свой классический облик, но при этом обогатился современными элементами дизайна. Хотя съемка на мероприятии была запрещена, издание иксбт.ком опубликовало первые впечатления участников. Владельцы отмечают, что экстерьер новинки является логическим продолжением предыдущих поколений, а интерьер существенно поднялся до премиального уровня.

Технические характеристики и платформа

Новый Паджеро базируется на модернизированной рамной платформе пикапа Митсубиши Тритон. Однако инженеры полностью переработали кузов, подвеску и настройки шасси внедорожника. Эти изменения призваны обеспечить высокий комфорт при движении в городских условиях, сохранив при этом выдающиеся внедорожные способности автомобиля.

Официальной информации о двигателях пока не поступало, однако специалисты предполагают, что автомобиль будет оснащаться турбодизелем или гибридными силовыми установками от модели Тритон. Учитывая стратегию электрификации компании Митсубиши, вероятность появления гибридной версии крайне высока.

  • ГЛКс — базовая комплектация;
  • GLS — среднеоснащенная версия;
  • Экскид — роскошная модификация;
  • ГСР — спортивный вариант.
Кроме того, в будущем под брендом Митсубиши ожидается выход спортивной модификации Паджеро Раллиарт. Она станет своеобразным подарком, напоминающим о исторических побегах модели в раллийных соревнованиях.

Конкуренция на рынке и продажи

На мировом рынке новый Паджеро будет конкурировать со своими традиционными соперниками — Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Патрол. Поскольку на рынке Узбекистана спрос на внедорожники в этом сегменте высок, появление новой модели станет важной новостью и для местных автолюбителей.

Мировая премьера автомобиля запланирована на осень 2026 года. Ожидается, что продажи начнутся в Австралии, а на рынок Северной Америки внедорожник под именем Монтеро выйдет ближе к 2030 году. С помощью этой модели Митсубиши намерена восстановить свое лидерство в сегменте внедорожников.

MitsubishiPajeroАвтомобилиВнедорожникиПремьера
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Honda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменитсяHonda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменитсяВчера, 22:26Новое правительство Великобритании объявило о неожиданной льготе для электромобилейНовое правительство Великобритании объявило о неожиданной льготе для электромобилейВчера, 10:27На тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы КалвинНа тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы КалвинВчера, 10:23Станут ли роботы причиной забастовок на заводах Hyundai: Официальное заявление компанииСтанут ли роботы причиной забастовок на заводах Hyundai: Официальное заявление компанииВчера, 06:25Geely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единицGeely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единиц25.07, 21:56Фестивал оф те Унекскептионал: Уникальный праздник обычных автомобилей возвращаетсяФестивал оф те Унекскептионал: Уникальный праздник обычных автомобилей возвращается25.07, 11:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем