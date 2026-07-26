Митсубиши впервые показала внедорожник Паджеро нового поколения

Японский автоконцерн Митсубиши продемонстрировал новое поколение легендарной модели Паджеро узкому кругу фанатов и клиентов еще до ее официальной премьеры для широкой общественности. На закрытом мероприятии в рамках Стар Камп 2026 впервые был показан серийный образец автомобиля. Это событие знаменует возвращение модели на рынок после многолетнего перерыва. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам гостей презентации, новый Паджеро сохранил свой классический облик, но при этом обогатился современными элементами дизайна. Хотя съемка на мероприятии была запрещена, издание иксбт.ком опубликовало первые впечатления участников. Владельцы отмечают, что экстерьер новинки является логическим продолжением предыдущих поколений, а интерьер существенно поднялся до премиального уровня.

Технические характеристики и платформа

Новый Паджеро базируется на модернизированной рамной платформе пикапа Митсубиши Тритон. Однако инженеры полностью переработали кузов, подвеску и настройки шасси внедорожника. Эти изменения призваны обеспечить высокий комфорт при движении в городских условиях, сохранив при этом выдающиеся внедорожные способности автомобиля.

Официальной информации о двигателях пока не поступало, однако специалисты предполагают, что автомобиль будет оснащаться турбодизелем или гибридными силовыми установками от модели Тритон. Учитывая стратегию электрификации компании Митсубиши, вероятность появления гибридной версии крайне высока.

ГЛКс — базовая комплектация;

GLS — среднеоснащенная версия;

Экскид — роскошная модификация;

ГСР — спортивный вариант.

Кроме того, в будущем под брендом Митсубиши ожидается выход спортивной модификации Паджеро Раллиарт. Она станет своеобразным подарком, напоминающим о исторических побегах модели в раллийных соревнованиях.

Конкуренция на рынке и продажи

На мировом рынке новый Паджеро будет конкурировать со своими традиционными соперниками — Toyota Land Cruiser 300 и Nissan Патрол. Поскольку на рынке Узбекистана спрос на внедорожники в этом сегменте высок, появление новой модели станет важной новостью и для местных автолюбителей.

Мировая премьера автомобиля запланирована на осень 2026 года. Ожидается, что продажи начнутся в Австралии, а на рынок Северной Америки внедорожник под именем Монтеро выйдет ближе к 2030 году. С помощью этой модели Митсубиши намерена восстановить свое лидерство в сегменте внедорожников.