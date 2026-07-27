Представлен Vivo X300е: батарея 7200 mAh и Snapdragon 8 Ген 5

Один из ведущих технологических брендов Китая Vivo продолжает расширять свою новую флагманскую линейку. По данным иксбт.ком, компания официально представила на местном рынке смартфон Vivo X300е, сочетающий в себе высокую производительность и передовые технологии. Данное устройство стало пятой моделью в своей серии, привлекающей внимание расширенными возможностями и современным дизайном. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Ген 5 последнего поколения. Эта аппаратная база позволяет без труда справляться с самыми тяжелыми задачами, обеспечивая высокую скорость в современных играх и ресурсоемких приложениях. В качестве программного обеспечения выбрана оболочка ОригинОС 6 на базе современной операционной системы Android 16.

Дисплей и прочность

На передней панели устройства установлен высококачественный 6,59-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с поддержкой разрешения 2750 кс 1260 пикселей. Частота обновления экрана 144 Hz гарантирует предельно плавное отображение изображений. Также отмечается, что встроенный под экран сверхчувствительный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев отлично работает даже мокрыми руками.

Корпус смартфона имеет стандарты защиты от воды и пыли ИП68 и ИП69, что свидетельствует о его высокой прочности. Толщина корпуса составляет от 7,79 до 7,99 мм в зависимости от версии, а вес — от 199,5 до 203 г. Покупателям устройство предлагается в трех привлекательных цветах: Мунлигхт Вхите, Миднигхт Блак и Сунлигхт Оранге.

Великолепная батарея и возможности оптики

Исходя из требований технологического рынка, Vivo X300е получил аккумулятор огромной емкости 7200 mAh. Для быстрой подзарядки батареи предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 90 В. Кроме того, внутри устройства имеется система испарительной камеры для эффективного рассеивания тепла, обеспечивающая стабильную работу при длительных нагрузках.

Возможности оптики также разработаны на высоком уровне и включают в себя следующие модули:

Основной 50 MP модуль Sony ИМКс921 с оптической стабилизацией (ОИС)

Перископический модуль Sony ИМКс882 на 50 MP с трехкратным оптическим зумом и ОИС

Сверхширокоугольная камера на 8 MP

Фронтальная камера на 50 MP Samsung ДжН1 с автофокусом

Все три основные камеры способны записывать видео в формате 4К. В число дополнительных функций вошли стереодинамики, модуль NFC, инфракрасный порт, а также технологии беспроводного подключения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

На китайском рынке цена Vivo X300е определяется в зависимости от объема памяти. Базовая версия с 12 GB RAM и 270 GB постоянной памяти установлена на уровне 4799 юаней (около 710 долларов). Вариант с 12 и 512 GB поступит в продажу по цене 5299 юаней (около 780 долларов).