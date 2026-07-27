И Гвардиола не панацея: Реднапп предупредил Англию

Хотя сборная Англии завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2026, вокруг будущего футбола в стране разгорелись новые споры. По мнению Гарри Реднаппа, приглашение Пепа Гвардиолы на пост главного тренера не гарантирует трофеи автоматически — главная проблема кроется гораздо глубже.

Бывший тренер призвал Футбольную ассоциацию Англии не гоняться за громким именем, а поддержать Томаса Тухеля и реформировать систему подготовки молодых футболистов.

«Пеп — не волшебная палочка»

В интервью изданию Те Сун Реднапп высоко оценил тактические способности Гвардиолы. Однако он заявил, что не верит, будто его приглашение в сборную Англии мгновенно решит все проблемы.

«Все думают, что Пеп — это какая-то волшебная палочка в футболе. Он, без сомнения, тактический гений».

Реднапп подчеркнул, что самого по себе назначения великого тренера недостаточно для победы на крупном турнире. Результат в сборной зависит не только от авторитета тренера, но и от качества футболистов, которых воспитывает страна.

В клубе есть деньги, а в сборной выбор ограничен

Реднапп обратил внимание на то, что между работой в клубе и национальной команде существует огромная разница.

В клубном футболе Гвардиола имел возможность покупать на трансферном рынке нужного игрока для определенной позиции. В сборной же тренер работает только с теми футболистами, которые являются гражданами этой страны и доступны для выбора.

«В международном футболе нет ни чековой книжки, ни трансферного окна. Работаешь с тем, кого воспитывает твоя страна».

Именно поэтому, считает Реднапп, долгосрочный успех Англии зависит не от привлечения одного известного тренера, а от повышения качества подготовки молодых игроков.

Итальянский сценарий стал предупреждением для Англии

В качестве самого серьезного предупреждающего примера для Англии Реднапп привел Италию.

Четырехкратный чемпион мира Италия после мундиалей 2018 и 2022 годов не смогла пробиться и на ЧМ-2026. Поражение в серии пенальти в финале плей-офф против Боснии и Hzеговины оставило итальянцев без третьего чемпионата мира подряд.

Реднапп отметил, что и в Англии путь местных талантов до основного состава становится все более сложным.

По его мнению, из-за того, что клубы Премьер-лиги все больше полагаются на покупку готовых иностранных игроков, воспитанникам академий не дают достаточных возможностей.

Какие изменения предложил Реднапп?

Бывший тренер выдвинул идею внедрения правил, обязывающих клубы Премьер-лиги выпускать на поле определенное количество английских футболистов.

Он напомнил о времени своей работы в «Вест Хэме», отметив, что та система взрастила таких игроков, как Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Майкл Кэррик, Джо Коул, Джермейн Дефо и Глен Джонсон.

Реднапп также подверг критике то, что современные академии превратились в излишне закрытую и «стерильную» среду. По его словам, молодежь должна близко наблюдать за игроками основного состава, ощущать конкуренцию во взрослом футболе и раньше получать практический опыт.

Нужен ли Англии английский тренер?

Реднапп повторил свой традиционный взгляд на то, что национальную команду по возможности должен возглавлять специалист из своей страны.

Он назвал Эдди Хау в качестве сильного кандидата, а также заявил о необходимости проявлять больше доверия к бывшим футболистам вроде Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда в качестве развивающихся тренеров.

Тем не менее, главный призыв Реднаппа заключается не в том, чтобы прямо сейчас менять Тухеля. Напротив, он подчеркнул необходимость проявить полное доверие к действующему главному тренеру.

Тухель добился исторического результата с Англией

Под руководством Томаса Тухеля Англия дошла до полуфинала ЧМ-2026. После поражения от Аргентины со счетом 1:2 команда обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место.

Это стало лучшим результатом Англии на чемпионатах мира после победы на турнире 1966 года и наивысшим показателем на мундиалях, проходивших за рубежом.

Первоначальный контракт Тухеля был рассчитан до ЧМ-2026. Но в феврале 2026 года Футбольная ассоциация Англии продлила соглашение до конца Евро-2028.

«Давайте перестанем гоняться за Пепом. Давайте полностью поддержим Тухеля и приведем в порядок молодежную систему», — сказал Реднапп.

Главная проблема масштабнее одного тренера

В настоящее время у Англии есть игроки, способные побеждать на крупных турнирах. Третье место на ЧМ-2026 также показало, что команда входит в число сильнейших сборных мира.

Однако предупреждение Реднаппа направлено в будущее: кто придет после нынешнего звездного поколения?

Гвардиола может усилить команду тактически. Но даже он не сможет купить на трансферном рынке отсутствующего в природе защитника или нападающего. В сборной нет кнопки «добавить нового игрока» — жизнь это не игра от ФИФА.

Поэтому главная задача для Англии заключается не в ожидании Пепа, а в защите системы, которая выпускает местных игроков и тренеров. В противном случае команда, которая сегодня близка к трофею, завтра может смотреть мундиаль из дома, как Италия.