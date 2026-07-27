Моуринью решает судьбу пяти футболистов в «Реале»...

В мадридском «Реале» второй приход Жозе Моуринью может начаться с серьезных изменений в составе. По данным АС, клуб пересматривает будущее как минимум пяти футболистов — трое из них могут покинуть команду в ближайшее время.

Однако не все игроки готовы попрощаться с «Сантьяго Бернабеу». Некоторые намерены изменить мнение Моуринью и бороться за место в основном составе до конца.

Моуринью снова хочет перемен в составе

«Реал» официально назначил Жозе Моуринью главным тренером 11 июня 2026 года. С португальским специалистом заключен контракт до лета 2029 года.

Согласно информации издания АС от 26 июля, летняя трансферная кампания мадридского клуба еще не завершена. Моуринью хочет построить быструю, вертикальную и физически мощную команду, в связи с чем ожидаются новые уходы из состава.

Футболисты, чье будущее сейчас обсуждается:

Рауль Асенсио;

Гонсало Гарсия;

Франко Мастантуоно;

Браим Диас;

Эдуардо Камавинга.

Ситуация у всех разная: кого-то могут продать, кого-то отправить в аренду, а остальные будут бороться за свое место в команде.

Шансы Асенсио остаться очень малы

Рауль Асенсио принял участие в первых тренировках Моуринью и старается переломить ситуацию в свою пользу. Но источники АС оценивают вероятность его ухода из «Реала» как высокую.

Асенсио хочет убедить Моуринью, однако в клубе преобладает другой сценарий относительно его будущего.

По информации издания, агент игрока Жорже Мендеш уже начал подыскивать ему новую команду. На данный момент точных сведений о возможных клубах и сумме трансфера нет.

Ситуацию для Асенсио также осложняет высокая конкуренция в линии обороны. Перед началом нового сезона он должен проявить себя в кратчайшие сроки, чтобы войти в планы Моуринью.

Гонсало будет продан, Мастантуоно может уйти в аренду

Согласно последним данным АС, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно осознают высокую вероятность ухода из команды.

Ожидается, что Гонсало будет продан на полноценной основе, а Мастантуоно отправится в аренду на один сезон для получения игровой практики.

Интерес к обоим футболистам проявляет английский «Фулхэм»:

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«Фулхэм» готовит предложение о покупке Гонсало. Что касается Мастантуоно, обсуждается вариант простой аренды. «Реал» не хочет терять контроль над 18-летним аргентинским футболистом.

Важную роль в уходе Гонсало может сыграть бывший тренер «Реала» Альваро Арбелоа. Он хорошо знает игрока по академии и первой команде и заинтересован в том, чтобы забрать его в «Фулхэм».

Конкуренция за Мастантуоно стала чрезмерно высокой

Главная проблема Мастантуоно — это высочайшая конкуренция на позициях правого вингера и атакующего полузащитника, где он выступает.

На этой позиции ему приходится бороться за игровые минуты с такими футболистами, как Арда Гюлер, Браим Диас и Родриго. По информации АС, в «Реале» по-прежнему верят в его потенциал, но аренда рассматривается как самое логичное решение для обеспечения регулярной практики.

Однако у аренды есть и свои риски: если игрок не получит ожидаемого времени на поле в новом клубе, его развитие может снова замедлиться. Поэтому «Реал» намерен очень тщательно выбирать команду, куда его отправить.

Камавинга и Браим не хотят уходить

Эдуардо Камавинга и Браим Диас, возможно, не входят в число самых ключевых игроков Моуринью на следующий сезон. Тем не менее, оба футболиста выразили намерение остаться в «Реале».

Игра Камавинги в прошлом сезоне вызывала у клуба вопросы. АС ранее сообщал, что «Реал» может рассмотреть возможность его продажи при наличии достойного предложения. Однако французский полузащитник не проявил интереса к переходу в другую команду.

У Браима схожая позиция. Хотя он не считается игроком безусловного основного состава, намерения покидать клуб он не демонстрировал.

План у обоих футболистов одинаков: остаться, убедить Моуринью и бороться за место в основе.

Эта ситуация может осложнить трансферный процесс для «Реала». Даже если клуб захочет продать игрока, сделка не состоится без его согласия.

Почему «Реал» хочет сократить состав?

Моуринью хочет не просто уменьшить количество игроков, но и изменить баланс состава.

По информации АС, прежде чем приглашать новичков, клубу необходимо расстаться с некоторыми футболистами. Особенно обострилась конкуренция в полузащите, и давать всем достаточно игрового времени стало практически невозможно.

В то же время Моуринью хочет построить команду, обладающую следующими качествами:

быстрый переход из обороны в атаку;

высокая физическая подготовка;

вертикальный и малопасовый футбол;

жесткая конкуренция между позициями;

четкий исполнитель для каждой роли.

Поэтому громкое имя или статус молодого таланта не станут гарантией для игроков, не соответствующих требованиям нового тренера.

Пока ни один уход официально не подтвержден

Хотя АС сообщил о близости ухода Гонсало и Мастантуоно, «Реал» пока официально не объявлял о трансфере или аренде ни одного из этих трех футболистов.

В этом и заключается разница: клубные планы и сообщения в прессе еще не означают подписанных сделок.

По Гонсало должно поступить официальное предложение от покупателя, по Мастантуоно — найден правильный арендный проект, а для Асенсио — вариант, который устроит и клуб, и самого футболиста.

Для Моуринью началось первое серьезное испытание

Жозе Моуринью начинает свой второй период в «Реале» не только с тактических изменений, но и со сложных кадровых решений.

Уход Гонсало и Мастантуоно может освободить место в составе клуба. Судьба же Асенсио зависит от того, сможет ли он в короткие сроки убедить тренера. Камавинга и Браим же готовы бороться за то, чтобы остаться в Мадриде.

Теперь главная интрига заключается в том, кому Моуринью даст второй шанс, а для кого двери «Реала» этим летом закроются раз и навсегда?