Неймар оформил дубль, но в раздевалке вспыхнул конфликт

Неймар забил два гола в матче против «Шапекоэнсе», спасши «Сантус» от поражения. Однако после игры внимание переключилось с его геройства на поле на спорные события в раздевалке.

Бразильская пресса пишет, что звездный футболист подверг резкой критике двух молодых одноклубников. Сам Неймар и игроки опровергли факт оскорблений, подчеркнув, что речь шла об обычном требовательном разговоре, адресованном всей команде.

В чем обвиняют Неймара?

По информации Глобо Эспорте, в перерыве матча «Сантус» — «Шапекоэнсе» Неймар остался недоволен игрой команды и резко высказался в раздевалке.

В сообщении утверждается, что он позволил себе оскорбительное выражение в адрес 21-летнего полузащитника Габриэля Бонтемпо и намекнул на то, что в следующем сезоне тот может выступать в низшем дивизионе.

Сообщается, что 19-летний защитник Жоао Ананиас также подвергся жесткой критике. По данным источников, под сомнение был поставлен технический уровень игрока. Спор мог продолжиться и после того, как во втором тайме Ананиас забил мяч в собственные ворота.

Некоторые лица внутри клуба считают, что требовательность Неймара вышла за рамки обычной командной критики.

В сообщениях также отмечалось, что эта ситуация могла негативно повлиять на психологическое состояние молодых игроков и игру «Сантуса» во втором тайме. Однако пока это лишь оценка источников, а не официально доказанный вывод.

Неймар отверг все обвинения

После появления сообщений о конфликте Неймар отреагировал через социальные сети. Он решительно опроверг информацию о том, что целенаправленно выделял молодых футболистов и оскорблял их.

По словам нападающего, в раздевалке состоялся общий разговор с участием опытных игроков, адресованный всей команде.

«Это был требовательный разговор, направленный на всю команду», — заявил Неймар.

Он подчеркнул, что взаимная требовательность естественна для успеха команды, и обвинил тех, кто иначе истолковал это событие, в распространении ложной информации.

Что сказали молодые футболисты?

Стороны Габриэля Бонтемпо и Жоао Ананиаса также не подтвердили факт прямых личных оскорблений или крупной ссоры.

По словам их представителей, в перерыве обсуждалась игра команды и к игрокам предъявлялись общие требования. Они охарактеризовали ситуацию как стандартный для профессионального футбола разговор в раздевалке.

Таким образом, возникли две разные версии происходящего:

источники Глобо утверждают, что слова Неймара были оскорбительными и излишне резкими;

сторона Неймара и молодых футболистов отрицает личный конфликт.

Это расхождение заставило руководство «Сантуса» выяснить, как все было на самом деле.

Ожидается, что «Сантус» проведет внутреннее обсуждение

По данным бразильской прессы, руководство клуба планирует рассмотреть ситуацию в рамках внутреннего порядка и выслушать заявления находившихся в раздевалке лиц.

Пока «Сантус» не объявлял о применении дисциплинарных мер к Неймару или о завершении официального расследования. Поэтому делать вывод о том, что футболист будет наказан, пока рано.

Перед клубом стоит деликатная задача. С одной стороны, в команде есть главная звезда и лидер на поле. С другой стороны, существует необходимость защитить молодых игроков и сохранить здоровую атмосферу в раздевалке.

Герой на поле и в центре внимания за его пределами

Неймар забил оба гола во встрече с «Шапекоэнсе». Он открыл счет в первом тайме, а в последние минуты реализовал пенальти, принеся «Сантусу» ничью 2:2.

Тем не менее, команда не смогла удержать победу в матче против соперника, идущего на последнем месте в чемпионате. После перерыва «Сантус» потерял контроль над игрой и за короткое время пропустил два мяча.

его голы спасли команду от поражения;

однако его предполагаемые действия вызвали вопросы об атмосфере в раздевалке.

Где грань между требовательностью и оскорблением?

В больших клубах для ведущих игроков в порядке вещей требовать от одноклубников большей ответственности. Но когда требовательность перерастает в личные унижения, вместо укрепления команды она может подорвать внутреннее доверие.

Опыт и статус Неймара дают ему мощный рычаг влияния. Именно поэтому каждое его слово может воздействовать на молодых игроков сильнее, чем обычная критика.

На данный момент все детали происходящего не стыкуются между собой. Неймар и два игрока отрицают личный конфликт, в то время как некоторые источники в клубе настаивают, что граница была пересечена.

Теперь главный вопрос — закроет ли «Сантус» этот инцидент после внутреннего обсуждения как простой эмоциональный разговор или же установит четкие границы даже для главной звезды команды?