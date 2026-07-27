АПЛ отдельно выделила Абдуқодира Ҳусанова: причина — в видео

·141·Спорт
АПЛ отдельно выделила Абдуқодира Ҳусанова: причина — в видео

Официальная страница Английской Премьер-лиги опубликовала видео с самыми впечатляющими действиями защитника «Манчестер Сити» Абдуқодира Ҳусанова. Лига описала способность узбекистанского футболиста догонять соперников одной фразой: «Абдуқодир Ҳусанов — очень быстрый».

Это не просто пост в социальных сетях. Один из главных козырей Ҳусанова, который за короткое время пробился в основной состав в одном из самых требовательных чемпионатов мира, теперь получил отдельное признание со стороны самой Премьер-лиги.

В видео показали главное оружие Ҳусанова

В видеоролике, распространенном страницей АПЛ, запечатлено, как Ҳусанов на большой дистанции догоняет нападающих соперника, пресекает опасные контратаки и за счет скорости исправляет ошибки в обороне.

К посту был добавлен символ молнии, подчеркивающий сильнейшую сторону игрока.

Скорость Ҳусанова дает ему преимущество не только в единоборствах — она также позволяет «Манчестер Сити» держать линию обороны высоко.

Пеп Гвардиола также неоднократно называл узбекистанского футболиста «очень быстрым». По словам тренера, клуб выбрал Ҳусанова именно за его способность останавливать быстрые контратаки соперника. Тренерский штаб «Сити» высоко оценил не только его скорость, но и умение читать игру и принимать правильные решения.

Скорость стала серьезной проблемой для соперников

В современном футболе скорость для центрального защитника — это не просто дополнительное преимущество. Особенно в такой команде, как «Манчестер Сити», которая идет вперед большими силами и располагает линию обороны близко к центру, это качество имеет решающее значение.

Скорость Ҳусанова позволяет ему:

  • догонять соперников в контратаках;

  • действовать против быстрых футболистов на флангах;

  • устранять передачи за спину защитникам;

  • быстро закрывать пространство в ситуациях один на один;

  • страховать ошибки партнеров по команде.

В официальном сезонном анализе «Манчестер Сити» также подчеркивается, что сила, скорость, смелость и решительность Ҳусанова в единоборствах сделали его любимцем болельщиков и одним из игроков основного состава.

37 матчей и первые два крупных трофея в Англии

В сезоне 2025/26 Абдуқодир Ҳусанов провел 37 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Он провел на поле в общей сложности 2817 минут, однако не отметился голами или результативными передачами.

Эффективность защитника нельзя оценивать только по голам. Во второй половине сезона Ҳусанов стал важной фигурой в обороне команды, внести большой вклад в победы в Кубке Англии и Кубке Лиги.

В январе и марте он признавался лучшим игроком «Манчестер Сити». Кроме того, по итогам сезона он вошел в финальную тройку претендентов на приз лучшему игроку клуба.

Эти цифры показывают, что Ҳусанов теперь не просто перспективный молодой игрок, а защитник, которому доверяют в больших матчах.

Стремительный взлет: от «Ланса» до Манчестера

Ҳусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе 2025 года из французского клуба «Ланс». Манчестерский клуб официально не раскрывал сумму трансфера, однако британская пресса оценивала сделку в 33,6 миллиона фунтов — на тот момент почти 40 миллионов евро.

Первая игра узбекистанского защитника в Англии выдалась непростой. После ошибки в дебютном матче против «Челси» на него обрушилось огромное давление.

Тем не менее, Ҳусанов за короткое время изменил ситуацию. Своей скоростью, жесткими единоборствами и бойцовским характером он завоевал доверие болельщиков. Путь от ошибки в дебюте до основного состава также продемонстрировал его психологическую устойчивость.

Чемпионат мира сложился для команды тяжело

Абдуқодир Ҳусанов совершил исторический дебют со сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.

Однако турнир для национальной команды сложился неудачно. На групповом этапе Узбекистан проиграл Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и Демократической Республике Конго (1:3) и не смог выйти в плей-офф. В итоговой классификации ФИФА Узбекистан занял 46-е место.

Несмотря на то, что командный результат оказался не таким, как ожидалось, физические данные и скорость Ҳусанова привлекали внимание и по ходу турнира. Он выделялся тем, что догонял соперников на больших дистанциях и останавливал атаки на высокой скорости.

«Сити» принял решение по поводу будущего Ҳусанова

Прогресс Ҳусанова убедил и руководство «Манчестер Сити». В июле 2026 года клуб объявил о подписании с футболистом нового пятилетнего контракта. Новое соглашение свяжет его с Манчестером до 2031 года.

По информации клуба, Ҳусанов выходил на поле в 16 из последних 19 матчей Премьер-лиги. Созданная им связка в центре обороны с Марком Геи сыграла важную роль в результатах команды в конце сезона.

Это соглашение означает, что клуб рассматривает Ҳусанова не как краткосрочный проект, а как одного из ключевых футболистов защиты на будущее.

За признанием стоят высокие требования

Видео на странице Премьер-лиги стало еще одним важным признанием для узбекистанского футбола. Однако это не значит, что процесс развития Ҳусанова завершен.

Ему еще предстоит прибавить в игре с мячом, выборе позиции, начале атак передачами и минимизации излишнего риска. Скорость помогает исправлять ошибки, но на высшем уровне лучшие защитники учатся не допускать самих ошибок.

Пока ясно одно: Премьер-лига заметила Ҳусанова. Если раньше Гвардиола хвалил его скорость, то теперь и официальная страница чемпионата продемонстрировала этот же аспект миллионам болельщиков.

Путь Абдуқодира в Англии только начинается. А соперники уже усвоили одну истину: убежать от Ҳусанова непросто.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиПремьер-лигаПеп Гвардиола
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Летний трансферный рынок: действия Реал Мадрид меняют планы грандовЛетний трансферный рынок: действия Реал Мадрид меняют планы грандовСегодня, 13:55Микки ван де Вен высоко оценил новые трансферные амбиции ТоттенхэмаМикки ван де Вен высоко оценил новые трансферные амбиции ТоттенхэмаСегодня, 13:52Трансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантамТрансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантамСегодня, 13:33Килиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мираКилиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мираСегодня, 13:17Анхель Ди Мария хочет, чтобы Лионель Месси продолжил карьеруАнхель Ди Мария хочет, чтобы Лионель Месси продолжил карьеруСегодня, 13:16Арсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клубаАрсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клубаСегодня, 12:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана