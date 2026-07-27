АПЛ отдельно выделила Абдуқодира Ҳусанова: причина — в видео

Официальная страница Английской Премьер-лиги опубликовала видео с самыми впечатляющими действиями защитника «Манчестер Сити» Абдуқодира Ҳусанова. Лига описала способность узбекистанского футболиста догонять соперников одной фразой: «Абдуқодир Ҳусанов — очень быстрый».

Это не просто пост в социальных сетях. Один из главных козырей Ҳусанова, который за короткое время пробился в основной состав в одном из самых требовательных чемпионатов мира, теперь получил отдельное признание со стороны самой Премьер-лиги.

В видео показали главное оружие Ҳусанова

В видеоролике, распространенном страницей АПЛ, запечатлено, как Ҳусанов на большой дистанции догоняет нападающих соперника, пресекает опасные контратаки и за счет скорости исправляет ошибки в обороне.

К посту был добавлен символ молнии, подчеркивающий сильнейшую сторону игрока.

Скорость Ҳусанова дает ему преимущество не только в единоборствах — она также позволяет «Манчестер Сити» держать линию обороны высоко.

Пеп Гвардиола также неоднократно называл узбекистанского футболиста «очень быстрым». По словам тренера, клуб выбрал Ҳусанова именно за его способность останавливать быстрые контратаки соперника. Тренерский штаб «Сити» высоко оценил не только его скорость, но и умение читать игру и принимать правильные решения.

Скорость стала серьезной проблемой для соперников

В современном футболе скорость для центрального защитника — это не просто дополнительное преимущество. Особенно в такой команде, как «Манчестер Сити», которая идет вперед большими силами и располагает линию обороны близко к центру, это качество имеет решающее значение.

Скорость Ҳусанова позволяет ему:

догонять соперников в контратаках;

действовать против быстрых футболистов на флангах;

устранять передачи за спину защитникам;

быстро закрывать пространство в ситуациях один на один;

страховать ошибки партнеров по команде.

В официальном сезонном анализе «Манчестер Сити» также подчеркивается, что сила, скорость, смелость и решительность Ҳусанова в единоборствах сделали его любимцем болельщиков и одним из игроков основного состава.

37 матчей и первые два крупных трофея в Англии

В сезоне 2025/26 Абдуқодир Ҳусанов провел 37 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Он провел на поле в общей сложности 2817 минут, однако не отметился голами или результативными передачами.

Эффективность защитника нельзя оценивать только по голам. Во второй половине сезона Ҳусанов стал важной фигурой в обороне команды, внести большой вклад в победы в Кубке Англии и Кубке Лиги.

В январе и марте он признавался лучшим игроком «Манчестер Сити». Кроме того, по итогам сезона он вошел в финальную тройку претендентов на приз лучшему игроку клуба.

Эти цифры показывают, что Ҳусанов теперь не просто перспективный молодой игрок, а защитник, которому доверяют в больших матчах.

Стремительный взлет: от «Ланса» до Манчестера

Ҳусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе 2025 года из французского клуба «Ланс». Манчестерский клуб официально не раскрывал сумму трансфера, однако британская пресса оценивала сделку в 33,6 миллиона фунтов — на тот момент почти 40 миллионов евро.

Первая игра узбекистанского защитника в Англии выдалась непростой. После ошибки в дебютном матче против «Челси» на него обрушилось огромное давление.

Тем не менее, Ҳусанов за короткое время изменил ситуацию. Своей скоростью, жесткими единоборствами и бойцовским характером он завоевал доверие болельщиков. Путь от ошибки в дебюте до основного состава также продемонстрировал его психологическую устойчивость.

Чемпионат мира сложился для команды тяжело

Абдуқодир Ҳусанов совершил исторический дебют со сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.

Однако турнир для национальной команды сложился неудачно. На групповом этапе Узбекистан проиграл Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и Демократической Республике Конго (1:3) и не смог выйти в плей-офф. В итоговой классификации ФИФА Узбекистан занял 46-е место.

Несмотря на то, что командный результат оказался не таким, как ожидалось, физические данные и скорость Ҳусанова привлекали внимание и по ходу турнира. Он выделялся тем, что догонял соперников на больших дистанциях и останавливал атаки на высокой скорости.

«Сити» принял решение по поводу будущего Ҳусанова

Прогресс Ҳусанова убедил и руководство «Манчестер Сити». В июле 2026 года клуб объявил о подписании с футболистом нового пятилетнего контракта. Новое соглашение свяжет его с Манчестером до 2031 года.

По информации клуба, Ҳусанов выходил на поле в 16 из последних 19 матчей Премьер-лиги. Созданная им связка в центре обороны с Марком Геи сыграла важную роль в результатах команды в конце сезона.

Это соглашение означает, что клуб рассматривает Ҳусанова не как краткосрочный проект, а как одного из ключевых футболистов защиты на будущее.

За признанием стоят высокие требования

Видео на странице Премьер-лиги стало еще одним важным признанием для узбекистанского футбола. Однако это не значит, что процесс развития Ҳусанова завершен.

Ему еще предстоит прибавить в игре с мячом, выборе позиции, начале атак передачами и минимизации излишнего риска. Скорость помогает исправлять ошибки, но на высшем уровне лучшие защитники учатся не допускать самих ошибок.

Пока ясно одно: Премьер-лига заметила Ҳусанова. Если раньше Гвардиола хвалил его скорость, то теперь и официальная страница чемпионата продемонстрировала этот же аспект миллионам болельщиков.

Путь Абдуқодира в Англии только начинается. А соперники уже усвоили одну истину: убежать от Ҳусанова непросто.