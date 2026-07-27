«Сити» без Гвардиолы: есть ли угроза для будущего Абдукодира Ҳусанова?

Вклад Пепа Гвардиолы в быструю адаптацию защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодира Ҳусанова к английскому футболу и его превращение в одну из ключевых фигур «Манчестер Сити» был неоценим. Однако после ухода знаменитого испанского тренера из стана «горожан» в футбольном сообществе возникли различные вопросы относительно будущего узбекского игрока в клубе.

Zamin.уз рассказывает о том, как уход Гвардиолы отразится на карьере Ҳусанова, и приводит анализ известного российского эксперта по данному вопросу.

1. Фактор Гвардиолы и новая эра в «Сити»

Известно, что Пеп Гвардиола уделял особое внимание узбекскому защитнику после его переезда в Англию, занимался с ним индивидуально и оказывал тактическую и физическую поддержку. Тем не менее, несмотря на действующий контракт с клубом, опытный специалист решил покинуть Манчестер по окончании прошлого сезона.

Неожиданный уход тренера положил начало периоду перестройки в команде, что вызвало опасения у многих болельщиков по поводу роли Ҳусанова в составе.

2. Александр Троицкий: «Статусу Ҳусанова ничего не угрожает»

Известный российский спортивный журналист и эксперт Александр Троицкий прокомментировал эти опасения, подчеркнув, что уход Гвардиолы не окажет негативного влияния на позиции Абдукодира в клубе.

Из заявления Александра Троицкого: «Абдуқодир Ҳусанов подписал новый контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года. Это показало, что уход Гвардиолы никак не повлияет на Ҳусанова. Абдукодир в любых условиях останется футболистом высокого уровня».

Статистика Абдукодира Ҳусанова в «Манчестер Сити»

Аспекты Детали и показатели Время присоединения к клубу Январь 2025 года Срок текущего контракта До июня 2031 года (продлен) Количество проведенных матчей 37 матчей (во всех турнирах) Завоеванные трофеи Кубок Англии и Кубок Английской лиги Новый главный тренер Энцо Мареска Сборная Участник ЧМ-2026

3. Новый сезон под руководством Марески и опыт ЧМ-2026

Ҳусанов, защищающий цвета «Манчестер Сити» с января 2025 года, в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах в различных турнирах и завоевал первые крупные клубные трофеи в своей карьере — Кубок Англии и Кубок Английской лиги.

Завершив насыщенный и трудный сезон участием в чемпионате мира 2026 года, 22-летний центральный защитник в настоящее время готовится к новому сезону под руководством нового главного тренера команды Энцо Марески. Новый долгосрочный контракт свидетельствует о высоком доверии клуба к узбекскому футболисту.

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Успешный путь Абдукодира Ҳусанова в «Манчестер Сити» продолжается.

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