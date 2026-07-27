Будущее Феррана Торреса, ставшего одной из ярчайших звезд чемпионата мира-2026 и прошлого сезона, в «Барселоне» остается под вопросом. Несмотря на то, что действующий контракт 26-летнего нападающего с каталонским клубом истекает в июне 2027 года, перед предстоящими переговорами с руководством возникли определенные сомнения.

Zamin.уз представляет детали трансферной драмы, возникшей из-за потолка зарплат в «Барсе», охоты Луиса Энрике и фактора Хулиана Альвареса.

1. ЧМ-2026 и феноменальный сезон в «Барсе»

Ферран Торрес вышел на пик своей спортивной формы в сезоне 2025/26. Он стал истинным лидером не только в каталонском клубе, но и в составе сборной Испании.

Триумф в сборной: Забив гол в финале ЧМ-2026, он завоевал звание «Лучшего игрока» финального матча.

Обладатель трофея «Сарра»: По ходу сезона он провел 49 матчей, отметившись 21 голом и 3 результативными передачами. Забив 16 голов в Ла Лиге, он разделил трофей «Сарра» со своим одноклубником Ламином Ямалем.

2. Потолок зарплат и щедрое предложение ПСЖ

Хотя Ханси Флик и руководство клуба высоко оценивают труд футболиста, финансовые возможности «Барселоны» ограничены.

Лимит зарплат: Клуб не может предложить Торресу резко возросшую зарплату из-за строгого лимита на оплату труда и общего бюджета. Кроме того, необходимо осуществить оставшуюся выплату в размере 8 миллионов евро по сделке 2022 года с «Манчестер Сити».

Фактор Луиса Энрике: «Пари Сен-Жермен» и лично Луис Энрике очень хотят видеть испанского нападающего в своей команде. ПСЖ готов предложить крупные финансовые условия, которые каталонский клуб предоставить не в состоянии.

Покзатели Феррана Торреса в сезоне 2025/26 и детали контракта

Показатель / Аспект Значение показателя / Детали Всего матчей (Сезон) 49 Голы + Передачи 21 гол + 3 голевые передачи Трофей «Сарра» (Ла Лига) 16 голов (наравне с Ламином Ямалем) Достижение на ЧМ-2026 Гол в финале, Лучший игрок финала Срок действующего контракта до июня 2027 года Основной клуб-претендент ПСЖ (Париж)

3. Почему Торрес обижен? Фактор Хулиана Альвареса

Руководство «Барселоны» не до конца уверено в стремлении Торреса продлить контракт. Главная причина этого — недовольство футболиста политикой клуба.

Конкуренция и непризнание: Торреса задевает то, что «Барселона» ищет нового центрального нападающего на трансферном рынке и видит в качестве главной цели Хулиана Альвареса. Он считает, что несмотря на проведение великолепного сезона, его уровень и потенциал как форварда оцениваются клубом недостаточно высоко.

Клуб никоим образом не допустит ухода Торреса бесплатно (в качестве свободного агента) в 2027 году. Если в ходе предстоящих в ближайшие дни переговоров не удастся достичь нового соглашения, «Барселона» может продать его за солидную сумму уже этим летом.

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