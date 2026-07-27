Китай впервые в мире проложил по дну моря суперкабель мощностью 2000 МВ

·67·Технологии
Китай впервые в мире проложил по дну моря суперкабель мощностью 2000 МВ

Китай добился беспрецедентного успеха в энергетической сфере, первым в мире успешно завершив строительство морской линии электропередачи постоянного тока напряжением ±500 кВ, проложенной по дну моря. По данным иксбт.ком, этот масштабный проект реализован у берегов города Янцзян в провинции Гуандун и предназначен для передачи экологически чистой энергии, вырабатываемой крупными морскими ветряными электростанциями, в сухопутную энергосистему. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Общая протяженность новой подводной линии составляет 88,8 километра. Система адаптирована для работы на основе двухполюсной схемы, при которой одновременно функционируют два кабеля: один передает ток через положительный полюс, а другой — через отрицательный. Эта сложная архитектура позволяет без потерь доставлять с морских ветропарков на побережье колоссальный объем электроэнергии до 2000 МВ за раз.

Инновационная технология и уникальная инфраструктура

Главная технологическая особенность проекта заключается в использовании технологии гибкой передачи энергии, известной как ВСК-ХВДК. Обычные линии переменного тока на расстояниях, превышающих 70 километров, начинают значительно терять свою эффективность из-за емкостных потерь. Линии постоянного тока лишены этого недостатка, и, как отмечают специалисты, новое решение обеспечивает сокращение потерь электроэнергии почти на 60 процентов.

Неотъемлемая часть данной системы — подводная подстанция под названием «Сердце морского ветра» — также заслуживает внимания своими масштабами. Установленный текущим летом объект является первой в мире оффшорной преобразовательной платформой класса ±500 кВ и мощностью 2000 МВ. Она специально спроектирована именно для подключения крупных морских ветряных электростанций к общей сети.

Экологическая эффективность и перспективы

После ввода проекта в полноценную промышленную эксплуатацию энергия, вырабатываемая 163 ветрогенераторами морских ветропарков Кингжу Фасе В и Фасе ВИИ, будет направляться в регион Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. По расчетам, эта линия способна передавать около 6 миллиардов кВ·х «зеленой» электроэнергии в год.

Данный показатель достаточен для бесперебойного обеспечения электроэнергией миллионов домохозяйств. При этом, по оценкам специалистов, запуск этой инфраструктуры позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу на 5 миллионов тонн.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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