Производство кроссовера Land Rover Дисковерй Sport подходит к концу

·68·Авто
Производство кроссовера Land Rover Дисковерй Sport подходит к концу

Британская компания Land Rover приняла решение прекратить выпуск модели Дисковерй Sport, которая находилась на конвейере более десяти лет. Как сообщает издание Autocar, производство этого кроссовера официально завершится в декабре 2026 года. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

В настоящее время автомобиль все еще доступен для заказа на рынке Великобритании, однако в ряде европейских стран, таких как Франция, Германия и Испания, прием новых заводских заказов уже прекращен. Официальный представитель JLR отметил, что поэтапное завершение производства соответствует обычному жизненному циклу продукта, и для некоторых рынков уже начались подготовительные процессы.

Влияние правил безопасности и финансовых факторов

Постетепенное вытеснение модели Дисковерй Sport с европейского рынка тесно связано с введением обновленных требований безопасности Европейского союза Генерал Сафетй Регулатион 2 (ГСР2). Эти обязательные правила требуют установки ряда современных функций безопасности, которых нет у данного кроссовера. Хотя компания адаптировала другие модели своей линейки под новые требования, возраст Дисковерй Sport и относительно низкая маржа прибыли сделали такие финансовые инвестиции неоправданными.

Аналогичное решение ранее было принято в отношении модели Porsche Macan, вышедшей на рынок в те же годы. Поступивший в продажу на рынке Великобритании в феврале 2015 года, Дисковерй Sport стал одним из самых долгоживущих автомобилей на конвейере в стране. После его ухода статус самого возрастного автомобиля на британском рынке перейдет к Volvo XC90.

Коммерческая история и будущее модели

В свой первый полноценный год продаж (2016) этот компактный кроссовер разошелся по всему миру тиражом более 122 тысяч экземпляров, став самым популярным и ключевым драйвером продаж компании. Несмотря на то, что в 2019 году его платформа и интерьер были существенно обновлены, с годами модель начала устаревать. В результате в 2025 году объемы продаж упали менее чем до десятой части от показателей 2016 года, и он превратился в наименее продаваемый автомобиль бренда.

Завершение выпуска этой модели также вызывает вопросы относительно будущего кроссовера Range Rover Эвокуе, созданного на той же базе и выпускающегося вместе с ним на заводе в Хейлвуде, Мерсисайд. Пока неизвестно, когда именно будут прекращены заказы на данную модель в Великобритании, однако ожидается, что JLR может остановить прием новых заявок еще до истечения окончательного срока.

Land RoverDiscovery SportАвтомобильный рынокJLRКроссовер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Десятое поколение Honda Кивик британской сборки оценивается в 5 тысяч фунтов стерлинговДесятое поколение Honda Кивик британской сборки оценивается в 5 тысяч фунтов стерлинговСегодня, 11:23Представлена Toyota Кровн 2027: устранен главный недостатокПредставлена Toyota Кровн 2027: устранен главный недостатокСегодня, 02:27Митсубиши впервые показала внедорожник Паджеро нового поколенияМитсубиши впервые показала внедорожник Паджеро нового поколенияВчера, 22:52Honda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменитсяHonda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменитсяВчера, 22:26Новое правительство Великобритании объявило о неожиданной льготе для электромобилейНовое правительство Великобритании объявило о неожиданной льготе для электромобилейВчера, 10:27На тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы КалвинНа тяжелом труде на заводах Renault поставлена точка: запущены роботы КалвинВчера, 10:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем