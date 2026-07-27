Производство кроссовера Land Rover Дисковерй Sport подходит к концу

Британская компания Land Rover приняла решение прекратить выпуск модели Дисковерй Sport, которая находилась на конвейере более десяти лет. Как сообщает издание Autocar, производство этого кроссовера официально завершится в декабре 2026 года. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

В настоящее время автомобиль все еще доступен для заказа на рынке Великобритании, однако в ряде европейских стран, таких как Франция, Германия и Испания, прием новых заводских заказов уже прекращен. Официальный представитель JLR отметил, что поэтапное завершение производства соответствует обычному жизненному циклу продукта, и для некоторых рынков уже начались подготовительные процессы.

Влияние правил безопасности и финансовых факторов

Постетепенное вытеснение модели Дисковерй Sport с европейского рынка тесно связано с введением обновленных требований безопасности Европейского союза Генерал Сафетй Регулатион 2 (ГСР2). Эти обязательные правила требуют установки ряда современных функций безопасности, которых нет у данного кроссовера. Хотя компания адаптировала другие модели своей линейки под новые требования, возраст Дисковерй Sport и относительно низкая маржа прибыли сделали такие финансовые инвестиции неоправданными.

Аналогичное решение ранее было принято в отношении модели Porsche Macan, вышедшей на рынок в те же годы. Поступивший в продажу на рынке Великобритании в феврале 2015 года, Дисковерй Sport стал одним из самых долгоживущих автомобилей на конвейере в стране. После его ухода статус самого возрастного автомобиля на британском рынке перейдет к Volvo XC90.

Коммерческая история и будущее модели

В свой первый полноценный год продаж (2016) этот компактный кроссовер разошелся по всему миру тиражом более 122 тысяч экземпляров, став самым популярным и ключевым драйвером продаж компании. Несмотря на то, что в 2019 году его платформа и интерьер были существенно обновлены, с годами модель начала устаревать. В результате в 2025 году объемы продаж упали менее чем до десятой части от показателей 2016 года, и он превратился в наименее продаваемый автомобиль бренда.

Завершение выпуска этой модели также вызывает вопросы относительно будущего кроссовера Range Rover Эвокуе, созданного на той же базе и выпускающегося вместе с ним на заводе в Хейлвуде, Мерсисайд. Пока неизвестно, когда именно будут прекращены заказы на данную модель в Великобритании, однако ожидается, что JLR может остановить прием новых заявок еще до истечения окончательного срока.