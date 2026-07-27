Салах близок к «Бешикташу»: клуб ждет окончательного ответа

Возможно, начались решающие часы в вопросе перехода Мохамеда Салаха в «Бешикташ». Турецкая пресса выдвигает вероятность объявления о трансфере египетской звезды сегодня, однако, судя по последней официальной позиции клуба, сделка еще не полностью завершена.

«Бешикташ» представил свое последнее предложение Салаху и его представителям. Теперь стамбульский клуб ждет окончательного ответа футболиста — именно в этом заключается главная интрига на пути к большому трансферу.

Форма готова, но подпись еще не поставлена

По информации журналиста Атакана Курта, «Бешикташ» практически завершил организационную подготовку к встрече Салаха.

В сообщениях упоминаются следующие планы:

изготовление футболок с фамилией Салаха;

торжественная церемония встречи в аэропорту;

доставка футболиста на стадион на специальном транспорте;

подписание контракта с участием болельщиков;

объявление о трансфере посредством грандиозной презентации.

Однако то, что форма готова или запланирована церемония, не означает, что контракт подписан. Президент клуба Сердал Адали заявил, что 25 июля стороне Салаха было отправлено окончательное официальное предложение, и теперь ответ ожидается в короткие сроки.

«Бешикташ» улучшил условия в своем последнем предложении

По данным турецких изданий, на начальном этапе переговоров серьезным препятствием стала высокая комиссия, потребованная представителем футболиста.

Сердал Адали сообщил, что Салах сначала дал согласие на трансфер, но после появления новостей в прессе финансовые требования агента резко возросли. Глава клуба подчеркнул, что требование о примерно 35-процентной комиссии неприемлемо.

Сообщалось, что в ходе дальнейших переговоров разница между сторонами сократилась. Некоторые источники пишут, что агент снизил свои требования по комиссии, а «Бешикташ» представил улучшенное последнее предложение. Однако точные финансовые условия контракта официально клубом не подтверждены.

Какая зарплата предложена Салаху?

В турецкой прессе приводятся разнящиеся цифры.

Условие Утверждение в прессе Срок контракта 1+1 или 2 года Годовая гарантированная зарплата 12–15 миллионов евро Бонусы До 4 миллионов евро Общие расходы за два года Более 40 миллионов евро

В последних сообщениях говорилось, что Салаху предложена гарантированная зарплата в размере 15 миллионов евро в год и дополнительные бонусы в зависимости от результатов. Тем не менее, эти цифры пока являются лишь информацией из прессы и не считаются окончательными, пока не будет объявлено об официальном контракте.

Согласен ли сам Салах на трансфер?

По словам президента клуба, Салах пообщался с главным тренером «Бешикташа» Винченцо Итальяно и спортивным руководством, первоначально выразив положительное отношение к идее переезда в Стамбул.

Однако агент футболиста Рами Аббас ранее писал, что пока не знает, где Салах будет играть в следующем сезоне, поставив под сомнение сообщения о завершении трансфера. По этой причине сохраняется важная разница между устным согласием и подписанным контрактом.

В текущей ситуации говорить «Салах стал игроком “Бешикташа”» рано. Точная формулировка — клуб отправил предложение и ждет окончательного ответа.

Почему «Бешикташ» идет на большой риск ради Салаха?

34-летний Салах считается свободным агентом, за которого не нужно платить трансферную стоимость. Но высокая зарплата, бонусы, имиджевые права и комиссия агента могут поднять общую стоимость сделки до очень крупной суммы.

Тем не менее, для «Бешикташа» этот трансфер имеет огромное значение по нескольким направлениям:

резкое повышение атакующего потенциала команды;

повышение авторитета клуба на международной арене;

привлечение новых спонсоров и коммерческих сделок;

увеличение продаж футболок и аудитории в социальных сетях;

мощный сигнал соперникам по чемпионату Турции.

«Бешикташ» уже приобрел у «Арсенала» Леандро Троссарда. Приход Салаха также может превратить летнюю трансферную кампанию клуба в одну из самых громких эпох в истории турецкого футбола. Заключение контракта с Троссардом подтверждено клубами.

Какое наследие оставил Салах в «Ливерпуле»?

«Ливерпуль» в марте официально объявил, что Салах покинет клуб по окончании сезона 2025/26. Египетский футболист отыграл в Англии девять лет, выиграв Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие крупные трофеи.

Накануне своего последнего матча за клуб на его счету было 441 проведенный матч и 257 голов. Этот результат сделал Салаха одним из лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля».

Поэтому любые новости о его следующем клубе вызывают огромный интерес во всем футбольном мире. А «Бешикташ» предлагает Салаху возможность остаться в Европе и стать абсолютным лидером команды.

Когда может появиться официальное объявление?

Атакан Курт говорит, что о трансфере может быть объявлено уже сегодня. Другие турецкие источники сообщают, что Салаху и его представителям был дан короткий срок для принятия окончательного решения.

На данный момент существует три основных сценария:

Салах принимает предложение, и «Бешикташ» официально объявляет о трансфере. Проводятся еще одни переговоры по финансовым вопросам. Стороны не могут договориться, и Салах рассматривает другие предложения.

Судя по нынешней информации, трансфер стал значительно ближе, чем раньше. Но сделку нельзя считать завершенной, пока не началась церемония встречи в аэропорту и пока не вышло официальное заявление клуба.

Главный вывод

«Бешикташ» сделал серьезный шаг к приобретению Мохамеда Салаха и направил стороне футболиста свое последнее предложение. Турецкая пресса пишет, что форма и церемония презентации уже готовятся.

Однако самое главное пока отсутствует — подпись Салаха. Поэтому формулировка «трансфер официально состоялся» менее соответствует действительности, чем «ожидается окончательный ответ Салаха».

Если египетская звезда даст согласие, «Бешикташ» может осуществить один из крупнейших трансферов не только этого лета, но и всей истории турецкого футбола.