Представлен компьютерный корпус Хавн БФ360 Флов

·28·Технологии
Представлен компьютерный корпус Хавн БФ360 Флов

На рынке компьютерных комплектующих было продемонстрировано новое устройство, сочетающее в себе уникальный дизайн и высокую производительность. Согласно данным иксбт.ком, компания Хавн в сотрудничестве с Сама представила новый системный блок Хавн БФ360 Флов. Данный корпус предназначен для пользователей, планирующих сборку мощных игровых ПК и рабочих станций, и выделяется своими современными возможностями охлаждения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Особенности дизайна и внешнего вида

Новый корпус поступил в продажу в белом и черном цветах, а его цена составляет около 1499 юаней (220 долларов США). Размеры устройства составляют 515 кс 254 кс 522,6 миллиметра, и оно полностью поддерживает материнские платы формата АТКс. Передняя панель корпуса имеет уникальную текстуру, напоминающую пятислойный сланцевый камень, что придає ей эстетическую привлекательность.

Для удобства пользователей на передней панели размещены современные интерфейсы, включая один порт USB-C 3.2 Ген 2 и два порта УСБ-А 3.2 Ген 1. Это значительно упрощает подключение периферийных устройств и высокоскоростных накопителей данных.

Система охлаждения и широкие возможности

Модель Хавн БФ360 Флов специально адаптирована для высокопроизводительных конфигураций. Уже в стандартной комплектации пользователи получают два крупных 180-миллиметровых и один 140-миллиметровый вентиляторы. В целом, внутрь корпуса можно установить до четырех 180-миллиметровых или семи 120-миллиметровых вентиляторов.

Также для любителей систем жидкостного охлаждения предусмотрена возможность поддержки 360-миллиметровых радиаторов. Это предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу даже при самых тяжелых нагрузках.

Пространство для аппаратных компонентов

Учитывая тенденцию к увеличению габаритов современных видеокарт и процессорных кулеров, производители оставили внутри корпуса достаточно свободного пространства. Благодаря этому в системный блок можно без труда установить даже самые крупные видеокарты длиной до 410 миллиметров.

Кроме того, максимальная высота устанавливаемого кулера процессора составляет 195 миллиметров, а для блока питания (БП) — 200 миллиметров. Эти показатели делают корпус Хавн БФ360 Флов идеальным выбором для оснащения комплектующими ПК последнего поколения.

HavnКомпьютерный корпусСистемный блокТехнологииСистема охлаждения
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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