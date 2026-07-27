Анхель Ди Мария хочет, чтобы Лионель Месси продолжил карьеру

Легендарный футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул, что капитан Лионель Месси должен продолжать свою международную карьеру столько, сколько сам этого захочет. Как сообщает Goal.com, опытный вингер выразил твердую уверенность в том, что 39-летний нападающий до сих пор находится в своей лучшей спортивной форме и сможет приносить пользу «Альбиселесте» еще долгие годы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После матча «Росарио Сентраль» против «Бельграно» бывший нападающий мадридского «Реала» и ПСЖ тепло высказался о своем многолетнем партнере по команде и друге. По его словам, обладатель восьми «Золотых мячей» сам вершит свою судьбу на поле, а его возможности безграничны.

Будущее Лионелья Месси и его роль в сборной

Ди Мария отметил, что Лионель Месси доказал: даже в 39 лет он остается одним из лучших футболистов мира и сохраняет свое историческое положение. «Лео должен продолжать играть столько, сколько сам пожелает. Думаю, он еще много лет сможет выступать на высоком уровне. У него нет никаких границ», — заявил Анхель Ди Мария прессе.

Однако эти заявления приходятся на важный этап для сборной. Ранее Леандро Паредес сообщил, что Месси видит финал чемпионата мира 2026 года в качестве своего последнего матча на международной арене.

Лионель Скалони и будущее молодого поколения

Помимо будущего Лионелья Месси, Анхель Ди Мария отдельно остановился на том, как важно, чтобы главный тренер Лионель Скалони продолжил работу в национальной команде. Под руководством Скалони сборная Аргентины пережила золотую эпоху, выиграв четыре крупных трофея, включая чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Ди Мария подчеркнул, что тренер является главным оплотом для нового поколения футболистов, приходящих в сборную. «Скалони — лидер команды, и я надеюсь, что ради общего блага он останется. Сейчас он отлично формирует новое поколение игроков», — добавил он.

Также футболист признал, что победы прошлых лет принесли стране величайшую радость, а команда уже вписала свое имя в ряд легенд футбола.