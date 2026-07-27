Трансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантам

·0·Спорт
Трансферы Реал Мадрид дарят надежду европейским гигантам

После завершения чемпионата мира 2026 года летнее трансферное окно вошло в самую жаркую фазу, и за считанные дни до начала нового сезона клубы активизировались для усиления своих составов. По информации иксбт.ком, в этом году в центре внимания на трансферном рынке находится ряд звездных футболистов. В частности, слухи вокруг таких имен, как бразилец Винисиус Жуниор, аргентинец Хулиан Альварес и испанец Родри, становятся одним из главных событий летнего сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Самая интересная особенность текущего трансферного рынка заключается в том, что каждая из этих сделок влияет на судьбу других игроков, вызывая своеобразную цепную реакцию — эффект домино. В этом процессе действия клуба «Реал Мадрид» могут открыть двери для неожиданных возможностей другим грандам Европы, включая «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Планы мадридцев и судьба Винисиуса Жуниора

Как сообщает источник, звезда «Лейпцига» Ян Диоманде очень близок к переходу в «Реал Мадрид». Ожидается, что талантливый ивуарийский футболист еще больше усилит линию атаки «Королевского клуба». Этот крупный трансфер, в свою очередь, может заставить мадридскую команду пересмотреть будущее Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер еще не подписал новый контракт с клубом и в настоящее время находится в сфере пристального интереса «Арсенала». Если стороны не смогут достичь соглашения о продлении контракта, предполагается, что до закрытия летнего трансферного окна Винисиус может оказаться близок к переходу в стан «канониров».

Изменения в планах других клубов

Уход Диоманде из «Лейпцига» может повлиять не только на внутренние дела «Реала», но и серьезно нарушить трансферные планы «Барселоны». Каталонцы намеревались подписать нападающего «Хоффенхайма», косовара Ведата Муричи.

Однако из-за того, что немецкий клуб связал судьбу Муричи именно с будущим ивуарийского футболиста, эта цепная сделка создает угрозу срыва планов «блаугранас» по усилению линии атаки. По мнению специалистов, последние дни летнего трансферного окна пройдут для всех команд крайне напряженно и будут богаты на неожиданные повороты.

Реал МадридВинисиус ЖуниорТрансферыАрсеналБарселона
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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