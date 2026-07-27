Килиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мира

·33·Спорт
Килиан Мбаппе написал письмо после неудачного выступления на чемпионате мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам страны спустя неделю после завершения мундиаля в Северной Америке. Нападающий мадридского Реала в эмоциональном письме в формате открытого обращения выразил благодарность за выступление команды на турнире и поддержку фанатов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, сборная Франции в матче за третье место чемпионата мира 2026 года уступила Англии и завершила турнир на четвертой позиции. После этого капитан команды в понедельник выступил с обращением к болельщикам через региональную прессу, не скрывая своего глубокого сожаления.

Мбаппе написал в своем письме: &лдкуо;Мы не смогли завоевать командный трофей. Это больно, и эта боль останется еще на какое-то время&рдкуо;. Он также выразил признательность миллионам соотечественников, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, поддерживали команду всю ночь дома, в барах или на стадионах.

Индивидуальный успех и командная горечь

На данном мундиале Килиан Мбаппе забил 10 голов и удостоился звания лучшего бомбардира турнира. Однако поражение в полуфинале от будущего чемпиона — Испании — и упущенный главный трофей несколько обесценили это личное достижение для звездного форварда.

&лдкуо;Я с гордостью принимаю звание бомбардира, но было бы здорово, если бы у нас был и сам кубок. Возможно, мы должны были подарить вам лучший финал&рдкуо;, — добавил капитан сборной Франции.

При этом Мбаппе не забыл и о своих партнерах по команде. По его словам, без усилий, передач и командного духа одноклубников на поле забить такое количество голов было бы невозможно.

Приняв участие в трех чемпионатах мира в своей карьере, в одном из которых он одержал победу, а в этот раз выведя команду на поле в качестве капитана, Килиан Мбаппе столкнулся с трудным испытанием и оставил незабываемые воспоминания о турнире.

Килиан МбаппеРеал МадридСборная ФранцииЧемпионат мира 2026Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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