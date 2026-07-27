Челси рассматривает трансфер Дэнни Уэлбека

Лондонский Челси серьезно рассматривает кандидатуру нападающего Брайтона Дэнни Уэлбека с целью добавить опыта в линию атаки. Согласно информации издания The Athletic, идея пригласить опытного футболиста в команду является личной инициативой главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal. ком.

В последние сезоны руководство Челси делало ставку на молодых и перспективных игроков, но теперь решило изменить трансферную политику. Новоназначенный испанский специалист нуждается не только в молодежи, но и в футболистах, способных быть лидерами в раздевалке и обладающих большим опытом выступления в Английской Премьер-лиге.

В настоящее время 35-летний игрок сборной Англии вступил в последнюю 12-месячную фазу действующего контракта с Брайтоном. Хотя клуб Сеагуллс не желает отпускать своего ведущего игрока, возможность перехода в последнюю крупную команду в карьере футболиста может сыграть решающую роль на переговорах.

Стабильность и высокие результаты

Интерес к Уэлбеку — это не просто минутное желание. Опытный нападающий провел один из самых результативных сезонов в своей многолетней карьере. В прошлом сезоне в составе Брайтона он принял участие в 37 из 38 матчей Премьер-лиги и сумел 13 раз поразить ворота соперников.

Хаби Алонсо считает, что именно такой стабильности и надежности не хватает нынешней линии атаки на Стэмфорд Бридж. Руководство «синих» теперь готово наряду с долгосрочными проектами привлекать в состав игроков с опытом игры в Премьер-лиге, способных давать результат немедленно.

Другие изменения в составе

По информации The Athletic, Челси не ограничивается только Уэлбеком. Лондонецы также нацелились на опытных футболистов вроде Гранита Джаки и Джона Стоунза, чтобы сразу принести зрелость в команду.

Сообщается также, что к Уэлбеку проявляют интерес не только Челси, но и другие европейские гранды. В частности, Манчестер Юнайтед во время летнего трансферного окна изучал вариант возвращения своего воспитанника на Олд Траффорд.

Ожидается, что трансфер Уэлбека также повлияет на судьбу ряда нападающих в составе Челси. Клуб готов выслушать предложения по Лиаму Делапу и Эммануэлю Эмега, а молодой футболист Марк Гиу может покинуть команду на правах аренды или на постоянной основе для получения игровой практики.