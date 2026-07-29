Незаконные земельные схемы: в Бухарской и Кашкадарьинской областях задержаны должностные лица!
Разоблачены должностные лица, допустившие коррупционные правонарушения при оформлении земельных участков и объектов недвижимости. В ходе оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), Департаментом при Генеральной прокуратуре и органами внутренних дел в Бухарской и Кашкадарьинской областях, ответственные сотрудники были пойманы с поличным.
Zamin.uz представляет подробности оперативных мероприятий и суть уголовных дел, проведенных правоохранительными органами.
1. Бухара: самовольно построенное здание площадью 65 м² и «услуга» за 2,5 тысячи долларов
Лицо, работающее в должности начальника отдела Бухарского областного управления Палаты государственных кадастров, используя свое служебное положение, вовлеклось в доверие к другому гражданину.
Он пообещал оформить на имя гражданина самовольно построенное им в 2015 году на земельном участке площадью 65 м² из запаса хокимията Ромитанского района здание торговли и оказания услуг, а также прилегающий к нему свободный земельный участок площадью 35 м². В момент получения 2,5 тыс. долларов США за данную «услугу» он был задержан сотрудниками СГБ, Департамента и ОВД с вещественными доказательствами.
Официальные подробности по ситуации:
«Начальник отдела кадастрового управления был пойман при получении 2 500 долларов за оформление незаконно построенного здания площадью 65 м² и свободного участка площадью 35 м² на земле запаса хокимията».
2. Кашкадарья: 1 сотка земли в Чиракчи и «знакомство» за 1 000 долларов
Еще один коррупционный факт зафиксирован в Кашкадарьинской области. Главный специалист Кокдалинского районного отдела управления инвестиций, промышленности и торговли пообещал подготовить кадастровые документы на земельный участок площадью 1 сотка, выделенный в 2019 году по решению хокима Чиракчинского района гражданину 1964 года рождения.
Он потребовал 1 тысячу долларов США за регистрацию документов через знакомых, работающих в системе Палаты кадастров. В ходе оперативного мероприятия, проведенного во взаимодействии СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, он был задержан при получении затребованных денежных средств.
3. Ответственность перед законом: начаты следственные действия
В настоящее время по обоим фактам в отношении должностных лиц-правонарушителей возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
В настоящее время правоохранительными органами ведется интенсивное расследование.
Основные факты земельной коррупции в Бухаре и Кашкадарье
Регион
Должность подозреваемого
Незаконная услуга / Обещание
Незаконно полученные средства
Бухарская область
Начальник отдела областного управления Палаты государственных кадастров
Оформление незаконного здания площадью 65 м² и земли площадью 35 м² в Ромитанском районе
$2 500 долларов США
Кашкадарьинская область
Главный специалист Кокдалинского районного отдела управления инвестиций, промышленности и торговли
Оформление кадастра 1 сотки земли в Чиракчинском районе через знакомых
$1 000 долларов США
В процессе оформления земельных участков и объектов недвижимости необходимо не обращаться к незаконным посредникам и взяточникам, а пользоваться всеми услугами исключительно в законном и официальном порядке!
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По вашему мнению, какие еще меры или механизмы цифровизации необходимы для полного искоренения подобных коррупционных проявлений в сфере земли и кадастра? Оставьте свои мысли и предложения в комментариях!
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