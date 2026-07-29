Арсенал активизировал переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

Лондонский Арсенал начал активные переговоры с Ньюкаслом по поводу трансфера центрального полузащитника Бруно Гимарайнса. Как сообщает талкСПОРТ, «канониры» определили бразильского футболиста своей главной целью с целью усиления состава главного тренера Микеля Артеты, и стороны делают серьезные шаги к достижению соглашения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя в Ньюкасле утверждают, что официальных контактов не было, предполагается, что в достижении устной договоренности был достигнут значительный прогресс. Ожидается, что стоимость этого трансфера превысит 75 миллионов фунтов стерлингов, и лондонский клуб намерен завершить сделку как можно быстрее.

Личные условия согласованы

Тот факт, что личные условия между Арсеналом и бразильским игроком уже согласованы, ускорил этот трансфер. Однако эта ситуация вызвала некоторое недопонимание между двумя клубами. Представители Ньюкасла выразили удивление тем, что, несмотря на шумиху в СМИ, официального письменного предложения не поступало. Источники в Арсенале настаивают, что было отправлено три устных предложения.

Уход капитана может стать серьезным ударом для Ньюкасла. В летнее трансферное окно клуб уже продал Энтони Гордона в Барселону (за 70 миллионов фунтов) и Сандро Тонали в Тоттенхэм (примерно за 100 миллионов фунтов). Если Бруно Гимарайнс тоже уйдет, команда лишится двух третей своей основной полузащиты прошлого сезона.

Мнение главного тренера

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау после ничьей счетом (1:1) открыто высказался о ситуации и признал, что не может полностью контролировать будущее 28-летнего игрока. Он подчеркнул, что Бруно — прекрасный капитан клуба и у него с ним хорошие отношения.

«Я много разговаривал с Бруно, он отличный парень. Я не знаю, каким будет его будущее, это догадки остальных. Он должен вернуться 31 июля, и нет никаких причин, почему бы он не вернулся», — сказал Хау. Поскольку у игрока осталось еще два года по контракту, Ньюкасл сохраняет сильную переговорную позицию на трансферном рынке.