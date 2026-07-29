Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

·68·Спорт
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Звезда сборной Бразилии и клуба Сантос Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной команде. Как сообщает Goal.com, 34-летний опытный нападающий принял это решение после болезненного поражения от сборной Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Неудачное выступление команды под руководством Карло Анчелотти на мундиале стало для Неймара последним турниром в футболке сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После решающего матча на стадионе МетЛайф Неймар не сдержал слёз на поле и поставил точку в своей 16-летней международной карьере. Тогда бывший нападающий Барселоны и Пари Сен-Жермен забил гол с пенальти в концовке встречи, но не смог предотвратить вылет своей команды из турнира. Он подчеркнул, что отдал все силы за долгие годы выступлений за сборную и всегда сражался за жёлтую футболку.

История в сборной и новая страница

«Моё время в сборной подошло к концу. Я творил историю, был очень счастлив, отдавал душу и тело, всегда боролся за жёлтую футболку, но больше я этого не хочу», — прояснил Неймар своё будущее. Для лучшего бомбардира в истории бразильского футбола это решение знаменует конец целой эпохи. Теперь он полностью сосредоточится на выступлениях за свой родной клуб — Сантос.

В то же время нападающий прокомментировал недавние скандалы внутри клуба. В СМИ появились сообщения о том, что в раздевалке Сантоса он оскорблял молодых футболистов — Габриэля Бонтемпо и Жоао Ананиаса, а также высмеивал их технические качества. Эти слухи, появившиеся после ничьей 2:2 с Шапекоэнсе, вызвали бурные обсуждения в обществе.

Ситуация в клубе и новые победы

Неймар категорически опроверг эти слухи, назвав их клеветой. По его словам, после матча он лишь выразил недовольство игрой команды и заявил о необходимости действовать лучше. «Это прискорбно и действует на нервы, но виноват не я. Как капитан, я имел право это сказать», — заявил форвард.

Что касается дел на поле, Неймар остается ключевой фигурой для Сантоса. В недавнем матче континентального масштаба он вышел на замену и помог своей команде одержать победу над венсуэльским клубом Универсидад Сентраль со счетом 4:2. Эта победа вывела Сантос в 1/8 финала Южноамериканского кубка, где команда сыграет с эквадорским клубом Макара.

НеймарБразилияСантосЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
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