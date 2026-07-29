SpaceX начала операцию по возврату прототипа Starship из Индийского океана

·139·Технологии
SpaceX начала операцию по возврату прототипа Starship из Индийского океана

Аэрокосмический гигант SpaceX приступил к сложной логистической операции по спасению и возврату в США своего прототипа Starship С40 из Индийского океана. Этот шаг является важным этапом в обеспечении успешного завершения очередного испытательного полета в истории компании и получении ценных данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, глава компании Илон Маск подтвердил на своей странице в социальной сети Кс, что для спасения Starship были отправлены специальные суда. Стало известно, что аппарат после успешного испытательного полета совершил мягкую посадку в Индийском океане и уже пять дней находится на поверхности воды.

Спасательная операция и логистика на дальние расстояния

В настоящее время к месту происшествия направляются три специальных судна, в том числе два крупных океанских буксира. Перед этой флотилией стоит задача отбуксировать Starship С40 на расстояние примерно 1200 километров. Специалисты планируют доставить аппарат в специально подготовленный док в Австралии.

В австралийском доке инженеры проведут первичный технический осмотр состояния космического корабля. После завершения проверок аппарат погрузят на закрытую транспортную баржу и отправят в штат Техас, где расположены основные производственные мощности SpaceX. Из-за сложной логистики этот процесс возврата может занять несколько недель или даже больше.

Результаты успешного испытательного полета

Параллельно со спасательными работами SpaceX представила общественности новые видеоматериалы, запечатлевшие успешную посадку Starship С40 в Индийском океане. Эти кадры наглядно демонстрируют прочность конструкции космического корабля и правильность технологий, примененных во время полета.

Напомним, что 13-й испытательный полет Starship, состоявшийся 25 июля текущего года, был признан одной из самых успешных попыток за всю историю программы. По мнению специалистов, подробное изучение успешно извлеченного из воды прототипа послужит дальнейшему повышению безопасности и эффективности будущих космических миссий.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмический корабльТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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