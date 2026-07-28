Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтди

·0·Дунё
Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтди

Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз шаҳрида яшовчи фуқаро 2024 йилда ишлаш мақсадида «Ўзбекистон – Қозоғистон – Россия» йўналиши орқали Россия Федерациясига йўл олган.

Маълумотларга кўра, у 2025 йил 15 март куни Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдоси билан боғлиқ жиноятда гумон қилиниб қўлга олинган ва унга нисбатан жиноят иши қўзғатилган.

Терговдан озод этилиш ҳамда юқори маош ваъдалари эвазига мазкур шахс Россия ва Украина ўртасидаги қуролли можарода Россия томонида иштирок этиш бўйича ҳарбий шартномани имзолаган. Кейинчалик у Украина ҳудудидаги жанговар ҳаракатларга жалб этилган.

Ҳарбий хизмат давомида, 2025 йил сентябрь ойида дрондан ташланган снаряд портлаши оқибатида унинг танасининг турли қисмлари жароҳатланган. Шундан сўнг у Ростов шаҳридаги ҳарбий госпиталга жойлаштирилиб, бир неча ҳафта даволанган.

Октябр ойида эса у госпиталдан қочиб чиққан ва Россия ҳудудини тарк этиб, Қозоғистонга ўтган. Кейин эса Қозоғистондан Ўзбекистонга оқиб ўтувчи канал орқали давлат чегарасидаги сим тўсиқларни ноқонуний кесиб ўтиб, мамлакат ҳудудига қонунга хилоф равишда кирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Бугун, 22:39Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиБугун, 22:2074 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилдиБугун, 22:04Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиБугун, 21:16Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиБугун, 18:53Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаТожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда