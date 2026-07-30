Президент высказался о «самом бесценном достоянии» Узбекистана и новых инициативах

Сегодня, 30 июля, в Узбекистане широко отмечается знаменательный праздник — День дружбы народов. Президент Шавкат Мирзиёев направил искреннее и звучное праздничное поздравление многонациональному народу страны по случаю этого праздника. Глава государства в своем обращении назвал межнациональное согласие, толерантность и сплоченность «самым бесценным достоянием» Узбекистана.

Zamin.uz рассказывает о важнейших пунктах президентского поздравления, цифровой инфографике модели толерантности в стране и вновь создаваемом профессиональном художественном коллективе.

1. «Наша сила — в единстве»: Модель толерантности Узбекистана

Глава государства в своем поздравлении особо отметил, что в обеспечении межнационального согласия в Узбекистане приоритетное значение имеет благородная идея «Наша сила — в единстве и сплоченности». По его словам, на основе этого принципа в стране за последние годы сформирована уникальная модель межнациональных отношений.

Реформы в этом направлении не ограничились лишь лозунгами. За последние годы было принято 10 нормативно-правовых документов, касающихся сферы, в том числе Концепция государственной политики в сфере межнациональных отношений. Эти документы создали прочную правовую основу для обновлений в сфере.

2. «Дети одной семьи»: Языком цифр и фактов

Многонациональный состав Узбекистана и созданные для них условия ярко отражаются в цифрах. Статистические данные, приведенные в поздравлении Президента, показывают масштабы культурного разнообразия и толерантности в стране:

Нации и народности: более 130;

Религиозные конфессии: 16;

Национальные культурные центры: 157;

Общества дружбы: 46;

Языки обучения: 7 (в том числе узбекский язык);

Языки телерадиовещания: 12;

Языки газет и журналов: 14.

3. Новая инициатива: Будет создан профессиональный ансамбль «Дустлик»

Глава государства в праздничном поздравлении сообщил о важной новости в культурной жизни. В целях дальнейшего укрепления дружбы и согласия между народами посредством искусства было объявлено о планах по созданию профессионального ансамбля «Дустлик», состоящего из представителей разных национальностей.

Как подчеркнул Президент, этот новый творческий коллектив займет достойное место в культурной жизни страны и послужит делу процветания Родины.

4. Региональное сотрудничество и заключительное поздравление

Шавкат Мирзиёев также особо отметил последовательное развитие отношений дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства Узбекистана со странами Центральной Азии. Это оценивается как отражение внутренней толерантности страны в ее внешней политике.

В завершение поздравительной речи глава государства еще раз поздравил всех соотечественников с Днем дружбы народов, пожелав им здоровья, мира, спокойствия и семейного счастья.

Самое большое богатство Узбекистана — это его многонациональный, дружный и сплоченный народ. Поделитесь со всеми новостью об этом знаменательном празднике и новых инициативах Президента!

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