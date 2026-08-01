Невестка в одиночку выступила против тигра и спасла жизнь свекрови

Случай, произошедший в индийском штате Уттаракханд, поразил многих. Невестка, выступившая против тигра с обычным серпом, спасла свою 67-летнюю свекровь от нападения хищника.

Сообщается, что инцидент произошел 26 июля в деревне Кунхет на территории Рамнагарского лесничества. 50-летняя Мохани Деви отправилась в лес со своей свекровью Басанти Деви за сбором травы, когда выскочивший из густых кустов тигр набросился на пожилую женщину.

Увидев ситуацию, невестка ни на секунду не задумываясь бросилась на хищника и несколько раз ударила его находившимся у нее в руках серпом. Испугавшись неожиданного отпора, тигр отпустил женщину и скрылся в глубине леса.

Пострадавшая Басанти Деви сначала была доставлена в больницу Рамнагара. Позже, в целях более тщательного наблюдения за ее состоянием, ее перевели в частную клинику в Кашипуре. Врачи на данный момент оценивают состояние пациентки как стабильное.

По словам сына пострадавшей Пурана Чандры, это первое нападение тигра, зафиксированное в данной деревне. Как он утверждает, жители обеспокоены, поскольку хищник был замечен вокруг деревни и на следующий день после инцидента.

В связи с этим местное ведомство лесного хозяйства требует установить специальные ловушки для поимки тигра, а также выделить материальную помощь пострадавшей семье. Старейшины деревни подчеркнули, что опасность сохраняется, и призвали принять оперативные меры.